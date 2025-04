Un passaggio cruciale si è compiuto nel percorso che potrebbe portare all’integrazione tra Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) e illimity Bank. È stata infatti comunicata l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria da parte delle autorità di vigilanza europee.

Via Libera dalla BCE

Banca Ifis ha reso noto di aver ricevuto, in data 28 aprile 2025, l’autorizzazione formale da parte della Banca Centrale Europea (BCE). Questo via libera riguarda l’acquisizione, sia diretta che indiretta, di una partecipazione di controllo in illimity Bank. Tale autorizzazione si inserisce nel quadro dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPA/OPS) volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie di illimity, operazione che Banca Ifis aveva annunciato al mercato lo scorso 8 gennaio 2025. Il provvedimento della BCE si basa sulle normative previste dal Testo Unico Bancario (articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993), un passaggio obbligato in operazioni di questa natura che coinvolgono il controllo di istituti bancari.

La Condizione Legata alla Due Diligence Post-Offerta

Va tuttavia sottolineato che l’autorizzazione concessa dalla BCE include una specifica prescrizione. Tenendo conto della natura non concordata dell’operazione e del fatto che Banca Ifis non ha potuto condurre una due diligence approfondita su illimity prima di lanciare l’offerta, l’autorità di vigilanza ha imposto una condizione successiva al perfezionamento dell’Offerta. Qualora l’operazione vada a buon fine, Banca Ifis sarà tenuta a condurre una due diligence post-acquisizione. L’obiettivo di questa verifica sarà la determinazione di un eventuale badwill (un valore negativo che può emergere dall’acquisizione), che dipenderà dall’effettiva consistenza del patrimonio netto di illimity. Questo dato dovrà essere certificato da una società di revisione e trasmesso senza ritardo alla Banca d’Italia. Di conseguenza, Banca Ifis dovrà, entro il mese successivo a tale determinazione, valutare e adottare le eventuali azioni conseguenti che si rendessero necessarie. Questo vincolo sottolinea l’attenzione delle autorità di controllo sulla corretta valutazione dell’attivo oggetto dell’acquisizione, specialmente in contesti non negoziati.