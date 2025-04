La PayTech europea e il leader mondiale nelle soluzioni integrate di pagamento e nella tecnologia per il retail e l’hospitality, collaboreranno per fornire ai player del settore soluzioni digitali che integrano pagamenti e software, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di acquisto di esercenti e consumatori.

Sinergia per Soluzioni Innovative

La partnership farà leva sulle migliori competenze delle due aziende, combinando l’esperienza paneuropea e la presenza locale di Nexi, nella foto il ceo Paolo Bertoluzzo, con la tecnologia e le competenze verticali di Planet: i servizi di acquiring best-in-class di Nexi, quelli di accettazione omnicanale per i circuiti locali e per i metodi di pagamento alternativi, saranno integrati con la tecnologia di accettazione di Planet e con le sue piattaforme, dando vita così alle soluzioni cobranded più innovative sul mercato, capaci di offrire esperienze di acquisto più semplici e più fluide, migliorando così i tassi di conversione degli esercenti.

L’Importanza Strategica dell’Hospitality per Nexi

Roberto Catanzaro, Chief Business Officer, Merchant Solutions di Nexi Group, ha commentato: “Per Nexi l’hospitality è un settore strategico. Riteniamo ci siano ampi spazi per incrementarne la digitalizzazione, facendo leva sui pagamenti digitali e sui servizi a valore aggiunto per migliorare l’esperienza di clienti ed esercenti. E’ un segmento altamente specializzato, contraddistinto da un ecosistema dinamico di piattaforme abilitanti. I merchant cercano sempre più esperienze unificate e “one-stop-shop“, oltre a un servizio clienti eccellente. Insieme a Planet, possiamo offrire soluzioni best-in-class, combinando la nostra presenza territoriale, il nostro servizio clienti e l’accettazione dei metodi di pagamento locali con le integrazioni omnicanale e di piattaforma di un leader come Planet”.

Migliorare l’Esperienza del Consumatore

Colin Close, Chief Commercial Officer di Planet ha aggiunto: “Oggi i clienti si aspettano che tutto sia più veloce, più semplice e più personalizzato. Serviamo marchi leader a livello mondiale nel settore dell’ospitalità che si affidano alla nostra tecnologia personalizzata per migliorare l’esperienza dei loro clienti e per far crescere le proprie attività commerciali. La partnership con Nexi ci consente di far evolvere ulteriormente l’esperienza di pagamento dei consumatori, adattandole alle esigenze locali e introducendo gradualmente ulteriori funzionalità a valore aggiunto, molto apprezzate dai clienti”.

Rollout e Espansione Europea

Nexi e Planet cominceranno a implementare l’offerta congiunta inizialmente nei paesi nordici, con l’intenzione di estenderla poi all’Italia e ad altri Paesi in tutta Europa.