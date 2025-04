Un appuntamento fondamentale per la vita della banca si è tenuto oggi: l’Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo. Riunitasi a Torino e Milano il 29 aprile 2025, l’assemblea ha visto la partecipazione di un numero significativo di soci, chiamati a deliberare su questioni chiave relative al bilancio, alla governance e alle politiche di gestione.

Approvazione del Bilancio 2024 e Generosa Distribuzione agli Azionisti

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 della Capogruppo. Con un’ampia maggioranza, i soci hanno dato il loro voto favorevole al documento contabile. Successivamente, l’assemblea ha approvato la destinazione dell’utile d’esercizio e la distribuzione di un dividendo. Considerando l’acconto già pagato nel novembre precedente (€3.022.396.312,63, pari a 17,00 centesimi per azione), l’assemblea ha approvato un saldo pari a €3.044.427.655,67. Questo saldo si compone di €2.252.164.318,38 a valere sull’utile d’esercizio (12,65 centesimi per azione) e di €792.263.337,29 come assegnazione di riserve (4,45 centesimi per azione a valere sulla Riserva sovrapprezzo). L’importo complessivo tra acconto e saldo relativo all’esercizio 2024 raggiunge quindi i €6.066.823.968,30, corrispondente a un payout ratio del 70% dell’utile netto consolidato. La distribuzione avrà luogo a partire dal 21 maggio 2025, con stacco cedole il 19 maggio e record date il 20 maggio. Rapportando il dividendo totale al prezzo medio di riferimento dell’azione nel 2024, si ottiene un rendimento (dividend yield) pari al 9,80%.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e Nomine

Un altro momento cruciale dell’assemblea è stato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025/2026/2027. I soci hanno determinato in 19 il numero dei componenti del nuovo Consiglio. Le nomine sono avvenute sulla base di liste presentate dai soci. La Lista 1 (di maggioranza) ha ottenuto 14 consiglieri, mentre la Lista 2 (di minoranza) ne ha eletti 5, nel rispetto delle normative sull’equilibrio di genere. Tra i nomi eletti, l’assemblea ha provveduto anche all’elezione del Presidente e del Vice Presidente. Gian Maria Gros-Pietro è stato eletto Presidente e Paola Tagliavini Vice Presidente per il medesimo triennio. Sono stati inoltre nominati i 5 membri che comporranno il Comitato per il Controllo sulla Gestione, con Roberto Franchini nel ruolo di Presidente.

Politiche Retributive e Piani di Incentivazione

L’assemblea ha dedicato attenzione anche alle politiche di remunerazione e ai piani di incentivazione. Sono state approvate le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e ne è stato determinato il compenso annuale lordo per l’intero periodo di carica. Sono stati definiti compensi specifici per la carica di Presidente, Vice Presidente e per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. È stata altresì approvata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione per il 2025 del Gruppo. In una deliberazione non vincolante, l’assemblea ha espresso parere favorevole sulla Sezione II, che illustra i compensi corrisposti nell’esercizio 2024. Infine, è stato approvato il Sistema di Incentivazione Annuale 2025 basato su strumenti finanziari, destinato a diverse categorie di personale e che prevede l’acquisto di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo sul mercato.

Autorizzazioni all’Acquisto di Azioni Proprie

Importanti delibere hanno riguardato le azioni proprie. L’assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie oggetto di annullamento senza riduzione del capitale sociale. Questa autorizzazione consente acquisti per un massimo di 1 miliardo di azioni o un esborso complessivo massimo di 2 miliardi di euro, più oneri di transazione, con esecuzione entro il 24 ottobre 2025. È stato anche approvato l’annullamento di tali azioni, conferendo delega al Consiglio per l’esecuzione entro la stessa data.

Un’ulteriore autorizzazione riguarda l’acquisto e la disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo. Questa permette l’acquisto fino a un massimo di 29.291.505 azioni, pari allo 0,16% del capitale sociale, per un periodo massimo di 18 mesi.

Infine, l’assemblea ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per operatività di mercato. Questa autorizzazione, valida per 18 mesi, consente l’acquisto fino a un limite massimo di 15.000.000 di azioni, per un controvalore complessivo massimo delle azioni detenute pari a 45.000.000 di euro, nei limiti autorizzati dalla Banca Centrale Europea. Sono state definite le modalità di acquisto e alienazione sul mercato regolamentato, garantendo parità di trattamento tra gli azionisti.