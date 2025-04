Come vi avevamo anticipato giorni fa, ora è ufficiale. Il Consiglio di Amministrazione di Generali, riunitosi, ha deliberato sull’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2025-27 eleggendo Presidente Andrea Sironi e Amministratore Delegato e Group CEO Philippe Donnet, nella foto, cui sono state confermate le previgenti deleghe esecutive, il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed è stata altresì conferita la nomina a Consigliere responsabile per l’Antiriciclaggio.

Istituzione del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, nominando presidente Andrea Sironi e componenti Marina Brogi, Clara Furse, Patricia Estany Puig e Luisa Torchia. Questo Comitato proporrà la composizione degli altri Comitati endoconsiliari in occasione di una prossima adunanza consiliare.

Conferma del Segretario del Consiglio

Giuseppe Catalano è stato altresì confermato Segretario del Consiglio di Amministrazione, a condizione della positiva verifica del possesso dei requisiti da parte del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance.

Nota sull’offerta pubblica di scambio di Mediobanca su Banca Generali

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della comunicazione effettuata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e relativa ad un’offerta pubblica di scambio promossa sulla totalità delle azioni di Banca Generali S.p.A.: tale comunicazione non è stata oggetto di trattazione nel corso dell’odierna riunione. Ogni valutazione al riguardo sarà assunta nei modi e nei tempi dovuti.