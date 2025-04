È stata una vera festa per l’Italia più autentica quella che si è tenuta alla Mondadori Duomo di Milano, dove Beppe Convertini ha presentato al pubblico il suo nuovo libro, Il Paese Azzurro, edito da Rai Libri. Un’opera intensa e appassionata che racconta, attraverso parole e immagini, i volti, i borghi, le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche e i territori nascosti del nostro Paese, tracciando un viaggio emozionale che invita a riscoprire le radici italiane.

Grande Successo e Partecipazione

La presentazione ha registrato un’importante affluenza di pubblico e un clima partecipativo e intimo, grazie alla presenza di numerosi appassionati, giornalisti e addetti ai lavori. A conferma dell’interesse suscitato dal progetto editoriale, l’evento ha visto anche la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo come Massimo Boldi ed Enrico Beruschi, testimoni della capacità del libro di parlare al cuore di un pubblico trasversale.

Relatori d’Eccezione Accanto all’Autore

Ad affiancare Beppe Convertini durante l’incontro, tre relatori d’eccezione:

Manuela Folliero , storica conduttrice televisiva, che ha sottolineato l’importanza di raccontare il territorio italiano attraverso i media con autenticità e rispetto ;

, storica conduttrice televisiva, che ha sottolineato l’importanza di raccontare il territorio italiano attraverso i media con ; Edoardo Raspelli , giornalista e critico gastronomico, che ha evidenziato il valore culturale della narrazione dei borghi e delle eccellenze rurali;

, giornalista e critico gastronomico, che ha evidenziato il della narrazione dei borghi e delle eccellenze rurali; Davide Rampello, curatore e autore televisivo di “Paesi, Paesaggi” su Striscia la Notizia, che ha portato una riflessione appassionata sul patrimonio paesaggistico e antropologico italiano.

Il Messaggio de “Il Paese Azzurro”

Nel suo intervento, Beppe Convertini ha sottolineato come Il Paese Azzurro rappresenti non solo un viaggio personale, ma un manifesto visivo e sentimentale per riscoprire l’identità italiana, promuovendo una cultura della lentezza, della bellezza autentica e della memoria dei luoghi.

Chiusura dell’Evento e Firma Copie

L’evento si è concluso con una lunga sessione di firma copie, durante la quale l’autore si è intrattenuto con i presenti, confermando il legame diretto e sincero che caratterizza da sempre il suo approccio al pubblico.

Una Celebrazione dell’Italia Nascosta

La presentazione milanese ha rappresentato non solo un tributo al libro, ma anche un’occasione per celebrare l’Italia segreta e preziosa che Il Paese Azzurro vuole raccontare e custodire. Tra i tanti appassionati ed amici che affollavano la Mondadori Duomo anche Arturo Artom, Maria Alberta Viviani Corradi-Cervi e la tennista professionista e fotomodella Anita Fissore.