Il quadro congiunturale di febbraio 2025, secondo le stime dell’Istat, presenta sfumature contrastanti per l’economia italiana. Il fatturato dell’industria, depurato dai fattori stagionali, sembra mostrare un leggero passo indietro rispetto al mese precedente, con una diminuzione dello 0,4% in valore e un calo più marcato dell’1,3% in volume. Questa flessione è trainata principalmente dalla performance sul mercato interno, che registra un -1,3% in valore e un -2,2% in volume. In controtendenza, il mercato estero evidenzia una crescita, seppur contenuta, con un +1,2% in valore e un +0,3% in volume, suggerendo una dinamica più resiliente sui mercati internazionali.

Anche il settore dei servizi mostra un andamento negativo su base congiunturale a febbraio 2025, con una diminuzione stimata dell’1,3% sia in valore sia in volume. La contrazione interessa entrambi i comparti principali: il commercio all’ingrosso, in calo dell’1,3% in valore e volume, e gli altri servizi, che segnano un -1,4% in valore e un -1,3% in volume.

Le Performance dei Raggruppamenti Industriali

Analizzando più in dettaglio l’industria per i raggruppamenti principali, sempre su base congiunturale e in valore, a febbraio si osserva una crescita per i beni strumentali (+2,5%) e l’energia (+0,2%). Risultano invece in diminuzione i beni intermedi (-1,1%) e, in modo più significativo, i beni di consumo (-2,7%).

Il Trend Trimestrale

Nonostante la flessione di febbraio, l’analisi del trimestre dicembre 2024-febbraio 2025 offre una prospettiva leggermente diversa. In questo periodo, il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, mostra un aumento congiunturale sia in valore (+0,8%) sia in volume (+0,5%), indicando una certa tenuta su un orizzonte temporale più ampio. Per i servizi, nello stesso trimestre, si registra un incremento dello 0,4% in valore, mentre il volume rimane sostanzialmente stabile (variazione nulla).

Confronto su Base Annua

Il confronto tendenziale con febbraio 2024, tenendo conto degli effetti di calendario (20 giorni lavorativi contro 21), mostra un quadro di generale contrazione. Il fatturato dell’industria registra un calo dell’1,5% in valore e una flessione più accentuata del 2,1% in volume. Ancora una volta, è il mercato interno a subire la contrazione maggiore, con un -2,2% in valore e un -3,5% in volume, mentre il mercato estero mostra una dinamica più favorevole, con un -0,3% in valore e un +0,4% in volume.

Gli indici del fatturato in valore, corretti per gli effetti di calendario e riferiti ai raggruppamenti principali di industrie su base annua, evidenziano un incremento solo per i beni di consumo (+0,5%). Si osservano invece cali marcati per l’energia (-5,8%) e i beni strumentali (-3,1%), mentre i beni intermedi segnano una flessione più contenuta dell’1,3%.

Anche i servizi, su base tendenziale, registrano diminuzioni dell’1,2% in valore e del 2,7% in volume. All’interno del settore, il commercio all’ingrosso vede scendere il fatturato sia in valore (-2,6%) che in volume (-3,6%). Negli altri servizi, invece, si osserva un aumento su base annua in valore (+0,6%), a fronte però di una flessione in volume (-2,6%).