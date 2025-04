È iniziata la stagione per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. A partire da mercoledì pomeriggio, la precompilata per il 2025 sarà consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I modelli predisposti includono i dati in possesso del fisco o forniti da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e istituti bancari. Complessivamente, circa 1,3 miliardi di informazioni sono state trasmesse per l’attuale stagione dichiarativa.

Dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno scegliere il 730 semplificato, una modalità già adottata da oltre la metà dei dichiaranti nel 2024. Con questa opzione, la compilazione risulta semplificata: il cittadino non deve più preoccuparsi di quadri, righi e codici, poiché viene guidato fino all’invio della dichiarazione. Nella sezione “casa” saranno disponibili i dati relativi all’abitazione, come la rendita, i contratti di locazione e gli interessi sul mutuo; nella sezione “spese sostenute” si troveranno gli oneri, mentre nella sezione “famiglia” saranno presenti le informazioni su coniuge e figli. Una volta accettati o modificati i dati, il sistema provvederà automaticamente ad inserire le informazioni nel modello.

Il termine per inviare la dichiarazione scadrà il 30 settembre 2025. Per coloro che presenteranno il modello Redditi, destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati (in cui il debito non viene trattenuto in busta paga ma deve essere pagato tramite il modello F24), la scadenza è il 31 ottobre.

Nei modelli precompilati sono già caricati 1.298.784.152 dati ricevuti dal fisco. Le spese sanitarie si confermano come le più numerose, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. Seguono i premi assicurativi (più di 98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e i bonifici per ristrutturazioni (10,5 milioni). Si registra un forte aumento rispetto al 2024 per i dati relativi alle ristrutturazioni condominiali (quasi 7,5 milioni, +32%), alle erogazioni liberali (2,8 milioni, +13%) e alle spese scolastiche (8,5 milioni), universitarie (4 milioni) e per asili nido (oltre mezzo milione).

Per agevolare ulteriormente l’adempimento dichiarativo, quest’anno sono state apportate ottimizzazioni ad alcune funzionalità: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e la possibilità di passare dalla compilazione semplificata a quella ordinaria. Inoltre, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che permettono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Novità anche per gli eredi: quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni a favore degli eredi è reso accessibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati.