La corsa ai dazi innescata dagli Stati Uniti ha generato una fase di notevole aumento dell’incertezza e delle tensioni sui mercati finanziari internazionali, portando a “forti vendite” dei titoli di Stato americani. Sebbene le tensioni si siano attenuate nelle settimane successive all’annuncio, i rischi per la stabilità finanziaria globale sono aumentati rispetto alla fine dell’anno scorso. Questo è quanto riporta la Banca d’Italia nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria. Le previsioni di crescita per il 2025 delle principali economie avanzate sono state ulteriormente ridimensionate, e le condizioni dei mercati finanziari globali, già più volatili, “sono peggiorate rispetto a novembre”.

Oltre ai cryptoasset volatili come il bitcoin, con i relativi rischi per la stabilità finanziaria, le istituzioni finanziarie stanno prestando particolare attenzione anche agli stablecoin. Secondo il Rapporto della Banca d’Italia, “gli sviluppi del mercato e i relativi rischi saranno influenzati anche dall’evoluzione del quadro normativo”. Questo riferimento riguarda due proposte di legge sulle stablecoin negli Stati Uniti, il ‘Genius Act’ e lo ‘Stable Act’, e all’eventualità di una asimmetria con una regolamentazione europea più severa, in accordo con l’approccio concordato nel Comitato per il rischio sistemico.

Il contesto economico e finanziario dell’Italia “è stabile dallo scorso novembre”, sebbene risenta degli sviluppi a livello globale. “I rischi per il sistema finanziario italiano restano comunque moderati”, informa la Banca d’Italia. “L’alto debito pubblico e la bassa crescita rimangono fattori di vulnerabilità”, ma altri elementi come il mercato del lavoro, la bassa inflazione, le condizioni del mercato dei titoli di Stato e la posizione netta creditrice all’estero hanno contribuito alla recente revisione positiva del rating. Secondo Bankitalia, “in prospettiva si potrebbe osservare un deterioramento della qualità del credito” bancario rivolto alle imprese, che rischiano un calo di redditività a causa dei dazi, ma “l’elevato capitale rappresenta un elemento di maggiore robustezza rispetto al passato”.

Alla fine del 2024, in Italia circolavano certificates per circa 85 miliardi, di cui quasi due terzi posseduti dalle famiglie. Questi titoli di debito sono i più rappresentati tra gli investimenti delle famiglie dopo i titoli di Stato, ma nella seconda metà dello scorso anno la crescita di questi strumenti finanziari complessi nei portafogli degli investitori retail si è arrestata. La Banca d’Italia, in collaborazione con la Consob, osserva da tempo questi prodotti finanziari con particolare attenzione. L’Italia si posiziona ai vertici europei per la presenza di certificates nei portafogli d’investimento, seguita a breve distanza dalla Germania. Il mercato domestico dei certificates, spiega Bankitalia, è composto principalmente da strumenti con garanzie di rimborso del capitale, applicabili solo se il contratto è detenuto fino alla scadenza (57% del totale). Seguono al 32% i certificates yield enhancement, il cui profilo di rischio è comparabile a quello delle attività sottostanti. I contratti a leva (leverage certificates) sono i più rischiosi, ma costituiscono solo il 5% dei volumi in circolazione.