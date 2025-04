Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e resto del mondo sembrano non dare tregua, ma sul fronte interno Donald Trump e Jeff Bezos hanno trovato un inaspettato punto di equilibrio. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “l’India sta andando alla grande” e ha ribadito di essere vicino a un accordo sui dazi con il paese asiatico. Tuttavia, l’attenzione si è spostata su una vicenda tutta americana, che intreccia i destini della Casa Bianca e di Amazon.

La guerra dei dazi e l’ombra di Amazon

Negli ultimi giorni, Amazon è finita nel mirino della Casa Bianca. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Punchbowl, il gigante dell’e-commerce avrebbe valutato di evidenziare nei prezzi dei suoi prodotti l’impatto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump. La portavoce Karoline Leavitt non ha usato mezzi termini per condannare l’ipotesi, definendola “un atto politico e un atto ostile”, e ha accusato Amazon di aver ignorato le dinamiche inflazionistiche durante l’amministrazione Biden.

Amazon ha prontamente smentito queste voci. “Il team che gestisce il nostro negozio ultra low cost Amazon Haul ha preso in considerazione l’idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti. Ipotesi che non è mai stata approvata e non verrà attuata”, ha chiarito un portavoce, precisando che l’idea “non è mai stata presa in considerazione per il sito maggiore di Amazon”.

Il dialogo tra Trump e Bezos

Dietro le quinte, la vicenda si è risolta con una telefonata tra Donald Trump e Jeff Bezos. Secondo le ricostruzioni, il presidente avrebbe espresso il suo disappunto in una conversazione descritta come “frustrata”, ma il fondatore di Amazon avrebbe rapidamente rassicurato l’inquilino della Casa Bianca. Lo stesso Trump ha poi elogiato Bezos: “È un bravo ragazzo. È stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato”.

La corsa allo spazio: Kuiper contro Starlink

Sul fronte tecnologico, Bezos è impegnato in una competizione serrata con Elon Musk. Dopo anni di ritardo, Amazon ha finalmente lanciato il primo lotto di satelliti internet del Progetto Kuiper, un’iniziativa da oltre 10 miliardi di dollari per fornire accesso a internet ad alta velocità in ogni angolo del mondo, comprese le zone più remote e disastrate.

La sfida è colossale, dato il predominio di Starlink, il progetto analogo di SpaceX. Ma l’avvicinamento tra Trump e Bezos potrebbe rimescolare le carte. Musk, tradizionalmente più vicino al presidente, potrebbe vedere Starlink penalizzato da dinamiche politiche meno favorevoli.

Il contesto internazionale: accordi e attriti

Mentre gli equilibri interni si consolidano, Trump continua a lavorare per rafforzare la sua agenda commerciale globale. Oltre al possibile accordo con l’India, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha confermato che sono in corso trattative con Corea del Sud e Giappone. “Alcuni paesi europei, come Francia e Italia, hanno imposto ingiuste tasse sui servizi digitali. Vogliamo vederle rimosse”, ha affermato Bessent.

Per alleggerire la pressione sui settori industriali, Trump ha firmato un ordine esecutivo per ridurre i dazi sulle case automobilistiche, una mossa che potrebbe generare effetti positivi anche sul mercato statunitense.

Un equilibrio precario tra economia e politica

L’intreccio tra politica, tecnologia e diplomazia commerciale sembra destinato a segnare i prossimi mesi della presidenza Trump. Con Bezos ora più vicino alla Casa Bianca, gli equilibri sembrano spostarsi in favore di Amazon, mentre gli osservatori attendono di vedere quali saranno le prossime mosse del presidente, in patria e all’estero.