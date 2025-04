ACI Vallelunga, in collaborazione con Corepla, e con il supporto di Right Hub Società Benefit– specializzata nella progettazione e sviluppo di progetti di sostenibilità nel settore motorsport- ha inaugurato le prime macchine “RecoPet” dedicate alla raccolta delle bottiglie in plastica per bevande. Il primo ecocompattatore è stato installato presso il Centro di Guida Sicura ACI SARA di Roma (Vallelunga), dando ufficialmente il via al progetto.

Nascono le Macchine RecoPet per il Riciclo del PET

L’iniziativa prevede l’espansione di questi dispositivi in altri punti strategici del polo, con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata delle bottigilie in PET – ovvero quellei utilizzatei per acqua, succhi e bevande analcoliche – incentivando l’utilizzo di plastica riciclata e contribuendo alla riduzione della plastica vergine.

Come Funziona RecoPet: App, Punti e Premi Riciclati

Per utilizzare gli ecocompattatori è sufficiente scaricare gratuitamente l’app RecoPet, conferire bottiglie integre con codice a barre leggibile e monitorare, sempre tramite l’app, i punti accumulati. I punti Corepla ottenuti permettono di ricevere premi realizzati in plastica riciclata.

Un Passo Coerente con l’Impegno Ambientale di Vallelunga

Questo progetto si inserisce perfettamente nel più ampio impegno di ACI Vallelunga per la sostenibilità ambientale. Tra i risultati raggiunti, spiccano la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi e il prestigioso riconoscimento ambientale 3 stelle FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), simbolo dell’adozione di pratiche responsabili e innovative.

Le Voci dei Protagonisti: Corepla e ACI Vallelunga

“Siamo orgogliosi di collaborare con ACI Vallelunga in un progetto che unisce innovazione, sensibilizzazione e concretezza– dice Giovanni Cassuti, Presidente Corepla- La promozione della raccolta differenziata deli imballaggi in plastica, e ancor di più del riciclo di qualità, è una delle leve fondamentali per costruire un’economia circolare sempre più efficace. L’installazione delle macchine RecoPet rappresenta un esempio virtuoso di come, attraverso l’impegno condiviso, sia possibile tradurre i principi della sostenibilità in azioni tangibili e di valore“. “L’installazione delle macchine RecoPet rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro percorso verso la sostenibilità– aggiunge Vincenzo Credi, Presidente di ACI Vallelunga- Insieme a Corepla, vogliamo sensibilizzare i nostri visitatori e collaboratori sull’importanza della raccolta differenziata e del riutilizzo della plastica. Questo progetto si integra perfettamente con la visione green presente e futura di ACI Vallelunga“