(di Katherine Puce) Ogni anno, Unioncamere e InfoCamere pubblicano un report dettagliato sull’andamento delle imprese italiane, basato sui dati registrati nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Questo documento fornisce informazioni sulle iscrizioni e cessazioni delle imprese, utili per valutare la salute del sistema imprenditoriale e il suo stato di sviluppo ed evoluzione. L’analisi è fondamentale per comprendere le dinamiche del mercato, le tendenze settoriali e le trasformazioni nel panorama economico italiano. Inoltre, questi dati permettono di monitorare la crescita o la contrazione di specifici settori, offrendo spunti per identificare opportunità e criticità in vista di futuri investimenti e politiche economiche.

Segnali di ripresa per le società di capitale

I dati recentemente pubblicati per il primo trimestre del 2025 evidenziano segnali positivi di ripresa, con un miglioramento nelle dinamiche di apertura e chiusura delle imprese rispetto allo scorso anno. Sebbene il saldo complessivo resti negativo, con la perdita di circa 3.061 imprese, si nota un significativo miglioramento rispetto al 2024, quando il saldo era di -10.000. In particolare, le società di capitali stanno mostrando un andamento sempre più positivo, indicando un percorso di crescita, espansione e innovazione sempre più strutturato. Questo dato è particolarmente significativo per la resilienza del sistema imprenditoriale italiano, che sembra orientarsi sempre di più verso settori e modelli aziendali più moderni e competitivi. Inoltre, l’analisi complessiva suggerisce una stabilizzazione sostanziale, con una contrazione meno marcata rispetto ai periodi precedenti, aprendo la strada a una possibile inversione di tendenza nel futuro.

PMI e società tradizionali

Nonostante i segnali positivi, permangono ancora molte difficoltà per le imprese. Il saldo negativo continua a persistere, accompagnato da una significativa contrazione. In particolare, le imprese individuali e le società di persone, che rappresentano le forme giuridiche più tradizionali, sono le più colpite, evidenziando difficoltà nel mantenere alta la competitività. Il contesto economico attuale richiede una crescente attenzione all’innovazione, ma questo obiettivo è raggiungibile solo da aziende che non presentano problemi strutturali. Purtroppo, ciò rappresenta ancora un ostacolo considerevole, soprattutto per le piccole e medie imprese, che faticano a stare al passo con la digitalizzazione e a competere con i settori più tecnologici. Di conseguenza, settori tradizionali come il commercio, l’agricoltura e la manifattura continuano a rimanere indietro, risentendo di problemi legati all’occupazione e alla perdita di competitività.

Un Sud ancora resiliente

Le difficoltà maggiori, però, riguardano ancora il Sud, che sembra sprofondare in una crisi sempre più profonda, aggravata dalla mancanza di disponibilità di cassa, principale ostacolo al rispetto delle scadenze fiscali. A rilevarlo è un’analisi dell’Ufficio Statistico della Regione Puglia, basata su dati di Cerved. Secondo quest’analisi, che esamina l’andamento dei fallimenti e delle liquidazioni volontarie delle PMI, sono le liquidazioni volontarie ad aumentare significativamente, con un incremento del +68,5% al Sud, rispetto alla media nazionale del +46,3%. Inoltre, anche i fallimenti hanno registrato un aumento del +58,8%.

Dunque, i segnali positivi sono presenti all’appello ma non sono i soli. La resilienza del sistema imprenditoriale italiano è messa alla prova, e sarà fondamentale continuare a puntare sull’innovazione e sul sostegno alle imprese più vulnerabili per evitare che il divario tra Nord e Sud diventi ancora più marcato.