Il ministero del Turismo ha destinato 10 milioni 993 mila 613 euro, provenienti dai fondi Psc/Funt nell’ambito del progetto Montagna Italia, per la valorizzazione turistica, il potenziamento delle infrastrutture e la fruizione sostenibile dei territori montuosi della Calabria.

“Con Montagna Italia – dichiara la ministra del Turismo Daniela Santanchè – vogliamo rafforzare il sistema montano italiano, supportando le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale.”

Le quasi 11 milioni di euro, che verranno assegnati come contributo a fondo perduto, sono destinati alla realizzazione di sei progetti presentati da soggetti privati, sia profit che non profit, con una preferenza per quelli organizzati in rete o raggruppati. Il primo progetto è “Montagna easy”, che mira a incentivare turismo sostenibile e innovazione digitale, attraverso strumenti tecnologici dedicati a operatori e utenti finali. Un altro progetto è “Next Stop: Pollino. E-cosistema turistico del parco nazionale più grande d’Italia”, il cui obiettivo è migliorare la competitività delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi.

Un ulteriore progetto è il “Sila Cor Dream – Progetto per la montagna”, che si basa su un’analisi delle necessità e del contesto locale, prevedendo la creazione di una serie di servizi capaci di qualificare, potenziale e diversificare l’offerta turistica della zona montana di Corigliano Rossano. Il quarto progetto è il piano strategico “Le Montagne del Sole”, che punta a sviluppare un nuovo prodotto turistico organico, focalizzandosi su territorio, comunità, sostenibilità e autenticità esperienziale.

Infine, sono incluse l’iniziativa “High Wellness – South Italy”, che mira al rilancio del turismo montano regionale tramite adeguamenti infrastrutturali, creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili, e la valorizzazione dell’area montana della Locride, sviluppando il patrimonio materiale e immateriale e gli asset naturalistici della zona.