Il quadro del mercato del lavoro in Spagna mostra un cambiamento di passo nei primi mesi del 2025. Secondo i dati recentemente diffusi, la disoccupazione ha registrato un incremento rispetto al trimestre precedente, superando le aspettative che erano state formulate dagli analisti.

Il Tasso di Disoccupazione in Salita

Alla fine del 1° trimestre 2025, il tasso di disoccupazione nel paese iberico si è attestato all’11,3%. Questo valore segna un aumento rispetto al 10,6% rilevato al termine del 4° trimestre 2024. Un dato che si discosta leggermente dalle previsioni degli analisti, i quali avevano stimato una salita più contenuta, prevedendo un tasso del 10,7%.

I Numeri Dietro le Percentuali

A riflettere questa dinamica è anche il numero complessivo delle persone occupate. Rispetto ai tre mesi precedenti, si è registrato un calo di 92.500 unità. Questo decremento porta il numero totale di occupati a circa 21,76 milioni.

Parallelamente, il numero delle persone senza lavoro è aumentato in maniera significativa. Secondo i dati forniti dall’Instituto Nacional de Estadística (INE), i disoccupati sono aumentati di 193.700 unità nel corso del trimestre. Le statistiche dell’INE delineano quindi un quadro in cui, nel 1° trimestre 2025, si è verificato un arretramento sul fronte dell’occupazione e un conseguente aumento del numero di individui alla ricerca di impiego in Spagna.