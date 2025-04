SolidWorld Group, nella foto il presidente Roberto Rizzo, la società quotata su Euronext Growth Milan e riconosciuta come leader in settori chiave quali le tecnologie industriali di design e stampa 3D, la bio-fabbricazione 3D e le linee di produzione per macchinari dedicati alla fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, ha annunciato una notizia importante per il suo percorso di sviluppo. Facendo seguito a una precedente comunicazione del 23 aprile 2025, l’azienda ha reso noto che l’operazione di Aumento di Capitale si è ufficialmente conclusa con esito positivo.

I Numeri dell’Operazione

L’aumento di capitale ha visto la sottoscrizione integrale di 1.405.250 azioni ordinarie di nuova emissione, ciascuna accompagnata da una bonus share. Questa sottoscrizione ha generato un controvalore complessivo, che include anche il sovrapprezzo, pari a Euro 1.686.300,00. È interessante notare che una parte significativa di queste nuove azioni, precisamente 420.950 unità, proviene dall’esercizio di diritti inoptati, ovvero quei diritti che non erano stati esercitati durante il periodo di offerta iniziale. Tali diritti sono stati collocati con successo nel corso di un’asta dedicata, svoltasi nelle giornate del 22 e 23 aprile 2025.

Il Nuovo Capitale Sociale

Con la conclusione dell’intero periodo di offerta relativo all’aumento di capitale, la struttura patrimoniale della società si modifica. Il capitale sociale sottoscritto e versato di SolidWorld Group risulta ora pari a Euro 1.801.904,00. Questo capitale è suddiviso in un totale di 14.599.200 azioni ordinarie, che, come in precedenza, sono prive di indicazione del valore nominale. L’azienda ha inoltre precisato che l’attestazione formale dell’avvenuta sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese, seguendo le tempistiche e le modalità previste dalla legge. Questa operazione fornisce a SolidWorld Group nuove risorse finanziarie per proseguire nei suoi piani di crescita e consolidamento nei settori strategici in cui opera.