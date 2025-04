Gli Emirati Arabi Uniti si stanno rapidamente affermando come una potenza nel movimento globale della longevità, grazie a una nuova generazione di medici visionari che stanno unendo la diagnostica avanzata con la medicina preventiva e funzionale per aiutare i pazienti a vivere vite più lunghe, più sane e più dinamiche.

Da intuizioni basate sul DNA e sulla mappatura del microbioma all’ottimizzazione ormonale e al ringiovanimento cellulare, questi leader medici stanno ridefinendo l’aspetto dell’assistenza sanitaria nel XXI secolo e posizionando gli Emirati come un faro globale per il benessere personalizzato e proattivo.

Al Centro del Movimento: La Conferenza a Dubai

Il loro lavoro pionieristico è stato sotto i riflettori durante il fine settimana, quando la Nordic Laboratories Conference ha aperto i battenti a Dubai, attirando professionisti della salute da tutto il mondo. Durante tre giorni dinamici, i partecipanti hanno esplorato la scienza della salute proattiva e preventiva attraverso test diagnostici all’avanguardia e come questi possano essere utilizzati per rallentare, e in alcuni casi persino invertire, l’invecchiamento biologico.

La conferenza si è aperta venerdì con un potente discorso di apertura di S.E. Dr. Maryam Matar MD, PhD, la genetista emiratina pionieristica e fondatrice della UAE Genetic Diseases Association. Vera innovatrice, la Dr. Matar è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Direttore Generale nel Governo di Dubai e oggi è una forza trainante dietro l’innovazione della salute pubblica e la ricerca genetica nel mondo arabo.

“Il mio lavoro nel campo della longevità e della riprogrammazione dell’età biologica è iniziato nel 2011″, ha detto la Dr. Matar al pubblico. “Da allora, mi sono concentrata sulla comprensione di come l’etnia, il genere e i marcatori epigenetici influenzino il processo di invecchiamento. Queste intuizioni, combinate con il concetto dei Hallmarks of Aging, hanno ridefinito il mio approccio all’affrontare le condizioni mediche e a promuovere un invecchiamento più sano all’interno della comunità.”

Ha continuato: “Mentre molti parlano di longevità, è cruciale sottolineare l’healthspan – gli anni trascorsi vivendo in buona salute, non semplicemente estendendo la durata della vita. Il workshop educativo pratico di oggi è un passo nella giusta direzione. Dobbiamo dotare medici e infermieri di una vera conoscenza scientifica per guidare un cambiamento significativo.”

Negli anni ’70, l’aspettativa di vita per gli Emirati era di circa 47 anni. Oggi, metà della popolazione emiratina vive ben oltre i 70 anni – un salto drammatico in pochi decenni. Questo progresso, ha sottolineato la Dr. Matar, richiede un cambiamento nelle priorità sanitarie verso strategie personalizzate e preventive, tenendo conto dell’epigenetica, dello stile di vita, dell’ambiente e delle differenze di genere.

“Gli EAU stanno aprendo la strada a questo approccio”, ha detto. “Con il continuo supporto di professionisti, istituzioni e comunità, possiamo costruire un modello leader a livello mondiale per l’assistenza alla longevità – basato sulla scienza, personalizzato sull’individuo.”

La Visione di Nordic Laboratories

Anche Chris Moore, CEO di Nordic Laboratories – un leader globale nella diagnostica funzionale – è intervenuto alla conferenza. “Dubai è diventata una delle regioni più dinamiche al mondo per l’innovazione sanitaria“, ha osservato Moore. “Abbiamo assistito a un aumento straordinario della domanda di test, prevenzione e ottimizzazione. I medici qui sono all’avanguardia – non stanno solo curando le malattie, stanno aiutando le persone a prosperare.”

Questo slancio si riflette nei numeri. Secondo l’Aging Analytics Agency, il settore della longevità degli EAU era valutato oltre 19 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede raggiungerà i 32 miliardi di dollari entro il 2026, crescendo a un tasso dell’8,5% all’anno.

Questa crescita sottolinea un impegno a livello nazionale verso la medicina preventiva, l’assistenza personalizzata e l’invecchiamento sano – pilastri che stanno rapidamente posizionando gli EAU come un hub globale per l’assistenza sanitaria di prossima generazione.

I Pionieri degli EAU: Sei Figure di Rilievo

Ecco sei dei pionieri della salute degli EAU che stanno guidando la carica:

Dr Feruza Gafarova, MD – Novomed, Dubai Esperta in salute ormonale, metabolismo e ottimizzazione del peso, la Dr. Feruza Gafarova è un’endocrinologa di spicco nota per il suo approccio di medicina funzionale . È celebrata per il suo sofisticato uso di test del DNA , mappatura del microbioma e marcatori metabolici in tempo reale per scoprire le cause profonde e personalizzare l’assistenza. I suoi piani di longevità altamente personalizzati combinano la terapia sottocutanea con NAD+ , peptidi mirati e supplementi per l’equilibrio della glicemia, aiutando i pazienti a ottimizzare energia, resilienza e processo di invecchiamento.

Dr Anna Sepiolo, MD, PhD – Fondatrice EV Clinic, Dubai Di origine polacca e certificata dall'American Academy of Anti-Aging Medicine, la Dr. Anna Sepiolo è specializzata in salute femminile e longevità . Dalla fertilità alla menopausa, aiuta le donne a navigare le transizioni della vita con la terapia ormonale bioidentica , protocolli a base di peptidi e test epigenetici di precisione. Basata sulla scienza dei 12 hallmarks of ageing, la sua filosofia è semplice: "Ottimizza ora, invecchia bene dopo".

Zarina Valiyeva – Nutrizionista Funzionale, Dubai Una delle principali sostenitrici della salute preventiva , Zarina Valiyeva integra la nutrizione funzionale con l'esperienza psicologica. Specializzata in disintossicazione, resilienza metabolica e controllo dell'infiammazione, usa il cibo come potente medicina. Proseguendo il suo dottorato in psicologia, Zarina crea un ponte unico tra benessere emotivo e fisiologico, aiutando i pazienti a guarire a ogni livello.

Dr Astrid Boeckelmann, ND – Novomed, Dubai Medico naturopata certificato dal board canadese, la Dr. Astrid Boeckelmann è rinomata per il suo approccio basato sui dati alle malattie croniche . Che si tratti di affrontare il sovraccarico tossico, la disfunzione intestinale o i problemi autoimmuni, utilizza test di laboratorio avanzati per decodificare complessi puzzle sanitari. Il suo lavoro si concentra nell'aiutare i pazienti a ripristinare la resilienza e a recuperare energia in modo sostenibile.

Dr Nasr Al-Jafari, MBChB – DNA Health Clinics, Dubai Fondatore delle DNA Health Clinics , il Dr. Nasr Al-Jafari, formatosi in Gran Bretagna, sostiene un approccio personalizzato e basato sulle cause profonde all'assistenza sanitaria. Il suo modello basato sui sistemi si concentra sulla salute intestinale , sulla tossicità ambientale e sull'equilibrio ormonale, responsabilizzando i pazienti a prendere il controllo proattivo della loro salute a lungo termine.

Dr Kubra Altintas, MD – King's College Hospital, Dubai Ginecologa estetica e funzionale, la Dr. Kubra Altintas combina l'esperienza convenzionale con la medicina funzionale per ottimizzare la salute femminile in ogni fase. Dall'equilibrio ormonale ai test sull'età biologica, i suoi protocolli integrati sono progettati per ripristinare vitalità, fiducia e longevità.

Mentre la Nordic Laboratories Conference prosegue durante il fine settimana, con discussioni che spaziano dalla diagnostica cellulare al ruolo dei nucleotidi nell’estensione dell’healthspan, un messaggio risuona forte e chiaro: il panorama sanitario degli EAU sta subendo una profonda trasformazione.

I medici che guidano questa rivoluzione non stanno semplicemente curando le malattie; stanno estendendo la vitalità, rafforzando la resilienza e inaugurando una nuova era di medicina intelligente e individualizzata. In tal modo, stanno posizionando gli Emirati come un pioniere globale nel futuro della salute e della longevità.