Una comunicazione importante ha raggiunto oggi, 28 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali (nella foto, l’a. d. Gian Maria Mossa). Durante una seduta straordinaria appositamente convocata, è stata notificata un’iniziativa di mercato di grande rilevanza: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha depositato un’offerta pubblica di scambio volontaria che mira all’acquisto della totalità delle azioni di Banca Generali.

L’Offerta e la reazione del Cda

L’offerta è stata presentata da Mediobanca nel rispetto delle procedure previste dalla normativa finanziaria italiana, in particolare ai sensi dell’articolo 102 del Testo Unico della Finanza (TUF) e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti Consob. Si tratta di una mossa che, se finalizzata, potrebbe ridisegnare gli assetti nel panorama finanziario italiano.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha formalmente preso atto di questa iniziativa. È stato subito chiaro che l’analisi dei termini e delle caratteristiche dettagliate dell’Offerta richiederà tempo e approfondimenti. Per questo motivo, Banca Generali si riserva di esprimere una posizione ufficiale sull’Offerta solo in seguito, rispettando scrupolosamente le tempistiche e le modalità stabilite dalla legge per queste operazioni complesse.

Un’iniziativa non sollecitata

Un aspetto su cui il comunicato stampa di Banca Generali pone l’accento è la natura dell’Offerta: viene precisato che l’iniziativa di Mediobanca non è stata in alcun modo sollecitata né preventivamente concordata con Banca Generali. Questo indica che si tratta di una mossa intrapresa autonomamente da Mediobanca.

Le attività proseguono

Il Gruppo Banca Generali ha confermato che le proprie attività ordinarie proseguono senza interruzioni, in linea con quanto pianificato e già comunicato in precedenza. L’impegno resta quello di continuare a creare valore per tutti gli azionisti e gli stakeholder, navigando nel frattempo le implicazioni di questa offerta inattesa.