Lo Spallanzani, baluardo italiano contro la pandemia e punto di riferimento nazionale e internazionale nei mesi che hanno riscritto la storia mondiale, dedica una mostra fotografica permanente per ricordare la straordinaria lotta contro il Covid-19.

Sede e Obiettivo della Mostra

Ad ospitarla, a partire dal 5 maggio, sarà l’androne del cosiddetto ‘Nuovo ospedale‘, principale snodo dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive (INMI). Questa scelta non è casuale. La mostra, spiega la direttrice generale dell’INMI, Cristina Matranga, nasce con l’intento di “ricordare a tutti e onorare lo sforzo e il sacrificio vissuto in quei mesi, anni, da tutti i medici, infermieri e operatori dello Spallanzani e dell’intero servizio sanitario”.

La Grande Lezione della Pandemia

La stessa Matranga, promotrice dell’iniziativa, sottolinea la necessità di “non dimenticare la grande lezione appresa dalla pandemia: una lezione di paura e di coraggio, di scienza e umanità, di sofferenza e rinascita, e soprattutto di ‘comunità‘”. Quest’ultimo concetto è stato evidenziato da Papa Francesco nella lettera inviata allo Spallanzani il 17 aprile 2020.

L’Ispirazione: “Solo Insieme Possiamo Farcela”

Proprio le parole di Papa Francesco, che nella missiva scrisse “Solo insieme possiamo farcela“, hanno ispirato il titolo della mostra: “Solo insieme possiamo farcela. +39 outbreak“.

Gli Scatti di Massimo Berruti

La mostra è caratterizzata dagli scatti del fotografo Massimo Berruti, che ha immortalato momenti iconici, emblematici e intensi della pandemia, ritraendo gli operatori sanitari nei giorni difficili ed estenuanti di lotta, speranza, cura e ricerca.

Il Ruolo Cruciale dello Spallanzani

Lo Spallanzani ha avuto un ruolo cruciale: ha assistito migliaia di pazienti, inclusi i primi casi italiani (la coppia cinese), e ha condotto e finalizzato ricerche fondamentali, come l’isolamento e il sequenziamento del virus, condiviso poi a livello globale. Senza dimenticare l’inoculazione delle prime dosi di vaccino.

La Genesi del Lavoro Fotografico

Massimo Berruti spiega la genesi del suo servizio: la curiosità di “andare a vedere” dopo la prima settimana di lockdown ha superato la paura. Il paesaggio post-umano di Roma aveva un fascino lugubre, e il silenzio era interrotto solo dalle sirene delle ambulanze. Seguendo quel suono, si è aperto un “altro mondo”, sotto shock ma in lotta frenetica per la vita, un mondo fatto di tanti piccoli grandi eroi. Sono loro che hanno ispirato questo lavoro e la mostra, situata non a caso nell’INMI Spallanzani, “il luogo che ha rappresentato l’epicentro della risposta sanitaria Nazionale al Covid-19“. La mostra è fatta “per restare e ricordare”.

Inaugurazione

L’inaugurazione si terrà lunedì 5 maggio alle 13:30 presso l’atrio del Nuovo Ospedale.