Il Festival Treccani della Lingua Italiana giunge alla sua ottava edizione con un tema di grande attualità: “Responsabilità“. Questa parola, di rilevanza etica, sociale e politica, sarà il filo conduttore degli eventi in programma.

Le Tappe del Festival

L’inaugurazione del Festival si terrà a Lecce dall’8 all’11 maggio. Successivamente, l’evento proseguirà a Roma il 24 e 25 maggio e si concluderà a Lecco dal 26 al 28 settembre.

Obiettivi e Partner

Ideato da Treccani Cultura, il Festival vanta la media partnership di Rai Cultura e Rai Radio3. L’obiettivo è riflettere sul costante lavoro che la Treccani svolge sulla lingua italiana, con particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione, ragionamento, condivisione e confronto rispettoso. Il Festival sarà un’occasione per approfondire le relazioni linguistico-lessicali legate alla parola “responsabilità” e promuovere un uso consapevole e appropriato del termine, che si riflette sui comportamenti.

Origine e Significato del Termine “Responsabilità”

Il termine “Responsabilità“, derivato da responsabile sull’esempio del francese responsabilité (a sua volta dall’inglese responsibility), indica “Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile”. Entrato nell’uso politico e giuridico sul finire del Settecento, il concetto ha ispirato dispute filosofiche sulla libertà e ha poi interessato tutti gli ambiti delle relazioni sociali. Numerose espressioni comuni attestano la sua pervasività: assumersi/prendersi la responsabilità, accettare una responsabilità, impegnarsi sotto la propria responsabilità, avere tutta la responsabilità sulle spalle, ma anche sottrarsi alle proprie responsabilità, chiamarsi fuori o tirarsi indietro, dimostrare scarso senso di responsabilità.

La Mappa Linguistica Treccani e le Sfumature del Concetto

Secondo la mappa linguistica realizzata dai condirettori del Vocabolario Treccani, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, il concetto di responsabilità è vasto e presenta molte sfumature. Coinvolge l’individuo e la collettività, l’errore scusabile e il delitto, lo scrupolo e la prudenza, ma anche l’incoscienza, l’impegno e l’obbligo, che possono sfociare nella più completa irresponsabilità.

La Responsabilità nella Fase Storica Attuale

I condirettori sottolineano come la parola “responsabilità” apra scenari interessanti in questa fase storica, dove si rischia che prevalga la tendenza a “chiamarci fuori” invece di assumersi gli obblighi che ci spettano come componenti della collettività, nella vita familiare, lavorativa e pubblica. Questo tema riguarda gli adulti e soprattutto i giovani, esposti al rischio dell’irresponsabilità, anche a causa dell’isolamento dovuto all’uso sproporzionato dei social media, che riducono le possibilità di confronto e l’assunzione di una responsabilità individuale. Riguarda anche le relazioni internazionali, dove il senso di responsabilità viene spesso a mancare.

La Prima Tappa a Lecce: Eventi e Ospiti

La prima tappa a Lecce, da giovedì 8 a domenica 11 maggio, prevede tre giorni di lectio, dialoghi, presentazioni, laboratori e spettacoli. Tra gli ospiti figurano Carlo Ossola e Massimo Bray (rispettivamente presidente e direttore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani), Marco Motta, Eleonora Carrano, Felice Liperi, Giancarlo Priori, Giovanni Bianconi, Fabio Deotto, Francesco Fronterotta, Michele Cortelazzo, Arianna Brunori, Gloria Samuela Pagani, Elena Buoso. Le serate vedranno esibizioni di Peppe Servillo con Cristiano Califano, Redi Hasa, Bijan Chemirani e Rami Khalife con il progetto L’antidote, Massimo Donno, Populous e Protopapa. Domenica mattina, il format “Le parole delle canzoni dal vivo” ospiterà Pop X in dialogo con Luisa Ruggio