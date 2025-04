Un nuovo e significativo Framework Agreement è stato siglato tra SACE (nella foto, l’a. d. Alessandra Ricci) e ALEXBANK, istituto che fa parte dell’International Banks Division di Intesa Sanpaolo guidata da Paola Papanicolaou (nella seconda foto). L’intesa mira a rafforzare le connessioni economiche e a creare nuove opportunità in Egitto, mettendo a disposizione garanzie sui finanziamenti per un valore complessivo di €200 milioni. Questa iniziativa strategica è volta ad aiutare le imprese italiane a diversificare i propri mercati di riferimento e a consolidare la loro presenza nel continente africano.

Allineamento Strategico e Obiettivi

L’iniziativa si pone in linea con il “Piano Mattei”, che identifica le partnership strategiche in Africa come una priorità. L’Accordo si inserisce inoltre nell’ambito del Programma Push Strategy di SACE, attraverso il quale nel 2024 sono stati organizzati ben 3.200 incontri di matchmaking con l’obiettivo di integrare le aziende italiane nelle catene di fornitura globali.

La Voce di ALEXBANK

Paolo Vivona, CEO di ALEXBANK, ha sottolineato l’importanza strategica di questo Framework Agreement:

“Il framework agreement di SACE con ALEXBANK rappresenta un momento di svolta nelle relazioni economiche tra Egitto e Italia“

“In un contesto di crescente diversificazione e modernizzazione dell’economia egiziana, l’accesso a tecnologie, macchinari e competenze italiane di alta qualità assume un ruolo sempre più strategico”

“ALEXBANK non si limita a facilitare operazioni, ma costruisce partnership industriali durature, in grado di promuovere una crescita sostenibile in Italia e in Egitto“.

Nuove Opportunità per l’Export Italiano

Questa iniziativa consente a SACE di ampliare il proprio raggio d’azione, garantendo finanziamenti anche a realtà di dimensioni più ridotte rispetto ai grandi buyer esteri che storicamente hanno avuto maggiore accesso a questo strumento. L’obiettivo primario è quello di generare ulteriori opportunità di export per le imprese italiane e sviluppare nuove connessioni in mercati strategici come l’Egitto.

Il Momento della Firma

Il Framework Agreement è stato formalmente siglato da Ghada Gawish, Head of Multinational Department di ALEXBANK, e Vincenzo Pagano, General Manager dell’Ufficio del Cairo di SACE. La firma è avvenuta alla presenza di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a sottolineare la rilevanza istituzionale dell’accordo.