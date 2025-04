Cadrà domani 29 aprile il traguardo dei primi 100 giorni di presidenza per Donald Trump, ma il tasso di gradimento nei suoi confronti è già crollato. A dirlo sono nuovi sondaggi realizzati per l’occasione da Cnn (con Ssrs) e Abc News e Washington Post (con Langer Research Associates su dati Ipsos). Il tycoon si fermerebbe al 41% e al 39% secondo le due indagini.

Numeri Sconfortanti dal Voto degli Americani

Questi sono numeri sconfortanti se si pensa che sono i più bassi mai visti in sette o otto decenni. Almeno dai tempi di Eisenhower, come spiega la Cnn. Sempre seguendo la spiegazione dell’emittente americana, solo il 22% degli intervistati si dichiara favorevole alla gestione di Trump. Il 45% è contrario. Si sale al 55% dei contrari, invece, se si guarda al sondaggio di Abc News e Washington Post. In particolare, solo il 21% ha dichiarato di approvare “fortemente” l’operato di Trump, la percentuale più bassa mai registrata. Circa il doppio, il 44%, ha dichiarato di disapprovarlo fortemente.

Le Politiche Contestate: Dall’Economia alla Politica Estera

A pesare sul gradimento sono le politiche economiche. Sempre secondo quanto riportato da Abc News e Washington Post, il 64% ha dichiarato di disapprovare i dazi. Inoltre, il 72% ha affermato di pensare che sia molto o abbastanza probabile che le politiche economiche causeranno una recessione a breve termine. Il 41% ha affermato che le proprie finanze sono peggiorate e il 62% ha affermato che i prezzi, che Trump, in qualità di candidato, si era impegnato a contenere, stanno aumentando. Il 71% ha affermato di considerare i suoi dazi un fattore negativo per l’inflazione dei prezzi.

I timori, però, vanno anche oltre. Il 55% “ha dubitato dell’impegno dell’amministrazione Trump nel proteggere i diritti e le libertà dei cittadini”. Sul tema immigrazione il 53% ha dichiarato di disapprovare la gestione. Nel sondaggio di Cnn, la delusione degli americani è anche in tema di politica estera. L’atteggiamento di Trump nella questione Russia – Ucraina, con una propensione più marcata verso Mosca, riscuote il 60% di disapprovazione, contro il 39% di approvazione. Il presidente ottiene valutazioni appena positive solo su un tema analizzato nel sondaggio: “La sua gestione delle questioni relative all’identità di genere e alle persone transgender“. Nel complesso, il 51% la approva.