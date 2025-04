Le principali borse dell’Asia e del Pacifico hanno mostrato andamenti misti nel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori sono in attesa di sviluppi riguardanti i negoziati con gli Stati Uniti sui dazi doganali e di nuovi stimoli economici dal governo di Pechino. Tokyo ha registrato un incremento dello 0,38%, mentre Taiwan ha visto un aumento dello 0,81%. Seul ha invece subito una diminuzione dello 0,03%, e Sydney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperti i mercati di Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). I future sull’Europa sono al rialzo, mentre quelli sui listini statunitensi sono in calo, dato che non ci sono dati macroeconomici significativi in arrivo, a parte l’indice della Fed di Dallas. Si attendono importanti notizie sul PIL tedesco e su quello statunitense mercoledì.

Lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi è in diminuzione a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano che segna un aumento di 1,2 punti al 3,58% e il rendimento tedesco che cresce di 2,3 punti, raggiungendo il 2,49%. Il dollaro è in rialzo, valutato 0,88 euro, 143,7 yen e 0,75 sterline. In calo il prezzo dell’oro (-0,36%, a 3.285,67 dollari l’oncia) e il greggio mostra una variazione contenuta (+0,41%, a 63,28 dollari al barile). Anche il gas è debole, registrando una riduzione dello 0,1% a 32,4 euro al MWh.

Nel mercato di Tokyo, i produttori di semiconduttori come Advantest (-4,68%) e Disco (-4,63%) hanno subito perdite significative, mentre nel settore automobilistico le azioni di Toyota (+3,59%) sono aumentate grazie a speculazioni su un piano di acquisto titoli con un premio del 40% da parte della famiglia del presidente Akio Toyoda. Anche Nissan ha brillato con un incremento del +2,33%, e Mitsubishi è risultata positiva con un +1,23%. Suzuki, invece, ha subito un calo del 1,53% dopo aver pubblicato i risultati trimestrali della propria controllata indiana Maruti. Nel settore bancario, Nomura ha mostrato risultati contrastanti, chiudendo a -2,88%, mentre Mitsubishi UFJ ha guadagnato il 2,13%.

