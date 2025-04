Gli investimenti nell’ecosistema startup italiano sono incrementati da circa 150 milioni di euro nel 2013 ad oltre 1,1 miliardi nel 2023. Il numero di startup finanziate è passato da 726 nel 2013 a quasi 3.000 nel 2023. Sono stati generati 7 unicorni e oltre 100 attori pubblici hanno partecipato a finanziare l’ecosistema delle start-up in Italia. Questi sono alcuni dei numeri illustrati dallo studio legale e tributario Fevers.

L’Evento “Exit Strategy: Un Modello di Successo per le Start Up”

Questi dati sono stati presentati nel corso dell’evento intitolato “Exit strategy: un modello di successo per le start up” organizzato da Associazione Civita, realtà che opera da oltre 35 anni nello sviluppo dei rapporti tra mondo dell’impresa e mondo della cultura, in collaborazione con lo studio Fevers. L’evento è stato l’occasione per analizzare il mondo delle start-up in Italia prendendo spunto dal libro di Andrea Battista, CEO di Net Insurance, “Exit strategy. Storia di una start-up dall’idea al successo” edito da Luiss University Press.

Voci dal Confronto

All’evento hanno partecipato, oltre all’autore Andrea Battista, Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Giorgio Di Giorgio, Professore Ordinario di Economia e Direttore Casmef – LUISS Guido Carli, Renato Giallombardo, Managing Partner sede di Roma di Fevers, l’economista Salvatore Rossi e Patrizia Rutigliano, CEO Suez International BU Italia.

Dall’Idea al Successo: Il Modello Net Insurance

Nell’evento è stato sottolineato che ogni start-up nasce da un’idea, ma solo quelle capaci di tradurre la visione in strategia, governance e sostenibilità finanziaria riescono a trasformarsi in aziende di successo. La storia di Net Insurance, raccontata nel libro, rappresenta un modello concreto per tutte le imprese emergenti, offrendo spunti su come affrontare le sfide del mercato e pianificare una crescita sostenibile fino all’uscita.

Le Esternalità Positive delle Startup Innovative

L’evento ha messo in evidenza le esternalità positive legate al mondo delle start-up. Secondo i dati del MIMIT, al 2023 le startup innovative davano lavoro a oltre 23.800 persone, con una crescita del 10% rispetto al 2022. Importante anche il dato della mobilità sociale: Il 60% dei fondatori di startup under 35 viene da famiglie non imprenditoriali. Inoltre, Il 70% delle startup offre upskilling in AI/cloud (rispetto al 25% delle PMI tradizionali) e in esse l’innovazione è parte della formazione soprattutto verso discipline STEM, AI, marketing, management.

Cultura, Sostenibilità e Leadership Mediterranea

“Quello delle start-up è un tema che, come Associazione Civita, volevamo affrontare perché ha molto a che fare con la sostenibilità che è poco di moda in questa fase storica ma che rappresenta un modello capace di generare valore economico per tutti gli stakeholder,” ha affermato Simonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita. “Andrea Battista ci racconta una storia avvincente che ha molto a che fare con una leadership mediterranea caratterizzata dalla capacità di un leader e di un manager di essere flessibile ed adattabile al cambiamento e di fronteggiare con efficacia problemi ed ostacoli. La futura classe dirigente dovrà sposare quel mindset umanistico, creativo e multidisciplinare che considera la cultura come un collante per mettere insieme i diversi aspetti della realtà che ci circonda.”

L’Exit Strategy come Momento di Verità “Exit Strategy

traccia una nuova narrativa, facendoci riflettere sui grandi temi legati al fare impresa,” ha affermato Renato Giallombardo, Managing Partner sede di Roma di FIVERS Studio Legale e Tributario. “Exit Strategy ci ricorda che l’uscita da un investimento non è solo una tappa economica, ma un momento di verità, in cui si rivela la qualità dell’intero processo: la visione iniziale, la capacità di esecuzione, la coerenza delle scelte. Ci invita a guardare alla solidità, alla responsabilità, alla generazione di valore reale e durevole; a strumenti e visioni che sappiano guardare lontano.”

Il Valore Narrativo e Applicabile del Caso Net Insurance

“Net Insurance per le sue caratteristiche e per il suo percorso è una storia densa di cose da raccontare con tanto valore da estrarre in termini narrativi e anche in termini di generalizzazione. Sono convinto che un ampio insieme di casi simili a Net Insurance possano giovarsi del libro e delle proposizioni in esso contenute,” ha affermato Andrea Battista, CEO Net Insurance e autore del libro. “Le start-up o le scale-up sono ovviamente in cima a questo cluster di soggetti. Molti punti di vista e proposizioni possono essere certamente presi in considerazione e applicate in altri contesti.”

Un’Exit di Successo nel Sistema

“Quella descritta nel libro è una bellissima storia d’impresa che va dall’inizio alla fine senza avere un’exit strategy con i fondi ma con una realtà di sistema. Ho apprezzato particolarmente il fatto che il progetto Net Insurance sia stato valorizzato da un soggetto incorporante che ha preso tutti gli aspetti più significativi della start-up e li ha inseriti in un contesto ancora più grande valorizzandoli ulteriormente. E’ una bellissima prospettiva per chi va a creare una start-up,” ha commentato Patrizia Rutigliano, CEO Suez International BU Italia.