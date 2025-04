La Germania ha ufficialmente richiesto alla Commissione Europea un’esenzione dai limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità, attivando la ‘clausola di salvaguardia’ per ottenere deroghe relative agli investimenti nella difesa. Un portavoce del ministero delle Finanze tedesco ha dichiarato: “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028. Si tratta di un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale.”

La notizia dell’attivazione era stata anticipata da Reuters. Il portavoce ha inoltre sottolineato l’importanza di un’ “attivazione coordinata della clausola nazionale di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita”. In precedenza, la Commissione Europea aveva invitato gli Stati membri a richiedere in modo coordinato l’attivazione della clausola entro la fine di aprile, anche se il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha chiarito che tale scadenza non è vincolante.

Secondo quanto comunicato da Bruxelles, le deroghe al Patto permetteranno di incrementare le spese per la difesa dell’1,5% del Pil all’anno per un periodo di quattro anni. Il primo Paese europeo a dichiarare l’intenzione di chiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia è stato il Portogallo la scorsa settimana.

Si prevede che Polonia, Belgio e Bulgaria saranno tra i prossimi a fare richiesta, e ci si aspetta che la maggior parte dei Paesi dell’UE attivi la clausola, soprattutto dopo l’annuncio da parte di Berlino. Tuttavia, stati con un alto debito pubblico, come Francia e Spagna, hanno già espresso serie riserve riguardo all’uso di questo strumento. Italia ha comunicato di essere in grado di raggiungere l’obiettivo di spesa per la difesa fissato al 2% del Pil senza necessità di sospendere il Patto.