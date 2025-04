Nel mese di marzo, il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato una raccolta netta pari a 3,7 miliardi di euro. Il patrimonio totale, secondo i dati preliminari forniti da Assogestioni, ha raggiunto 2.493 miliardi di euro, mostrando un effetto mercato di -1,9%.

Per quanto riguarda il comparto con maggiore partecipazione retail, quello dei fondi aperti, la raccolta a marzo ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro. Analizzando la situazione per classe di attivo, si osserva che i fondi obbligazionari hanno attratto 2,3 miliardi di euro, mentre i bilanciati hanno registrato deflussi per 1 miliardo di euro. I fondi azionari, infine, hanno chiuso il mese con afflussi pari a 194 milioni di euro.

Per quanto riguarda la gestione di portafoglio, la raccolta è stata negativa, con un saldo di -548 milioni di euro. Questo risultato deriva da afflussi pari a 1,2 miliardi di euro per le gestioni retail, contro deflussi per 1,8 miliardi di euro nelle gestioni istituzionali.