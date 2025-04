Nei primi due mesi del 2025 sono state segnalate 138 denunce di infortunio mortale per incidenti in ambito industriale, agricolo e per conto dello Stato, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi dati sono stati rilasciati dall’Anmil in occasione della Giornata sulla sicurezza sul lavoro, basandosi sulle informazioni provvisorie fornite dall’Inail. Le denunce di infortunio includono 101 decessi avvenuti durante il lavoro e 37 incidenti mortali in itinere, ossia durante il tragitto tra la residenza e il luogo di lavoro. In totale, gli incidenti sul lavoro riportati nei primi due mesi dell’anno ammontano a 89.556, segnando una diminuzione del 3,4% rispetto ai 92.711 dei primi due mesi del 2024.

Nei primi due mesi dell’anno, le denunce di malattia professionale sono state 14.917, secondo le elaborazioni dell’Anmil sui dati provvisori dell’Inail, con un aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Durante tutto il 2024, sono giunte all’Inail un totale di 589.571 denunce di infortunio, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2023. Tra queste, 1.090 si riferiscono a casi mortali, con una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente. Le denunce per malattia professionale sono state invece 88.499, segnando un aumento del 21,6% rispetto al 2023.