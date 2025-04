L’Assemblea degli Azionisti di ACEA SPA si è riunita a Roma il 28 aprile 2025 per un appuntamento cruciale che ha delineato le prospettive future della multiutility. I lavori si sono concentrati sull’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 e sulla destinazione dell’utile, confermando la solidità e la visione strategica dell’azienda.

Risultati Finanziari in Evidenza

Il bilancio consolidato del 2024 segna risultati significativi. L’utile netto si attesta a 332 milioni di Euro, mentre il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ha raggiunto quota 1.557 milioni di Euro, registrando un aumento del 12%. Un dato rilevante è che circa l’85% di tale margine proviene dai settori regolati, come Acqua Italia, Reti, Illuminazione Pubblica e Ambiente. Gli investimenti hanno toccato i 1.439 milioni di Euro, in crescita del 26%, direzionati per circa il 91% verso le attività regolate. Anche il rapporto PFN/EBITDA mostra un sensibile miglioramento, attestandosi a 3,18x rispetto al 3,49x del 2023.

La Voce dei Vertici Aziendali

La Presidente di ACEA, Barbara Marinali, ha sottolineato l’impegno costante nello sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili, pensate per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e dei territori. Marinali ha dichiarato: “nel 2024 è proseguito il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili, pensate per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e dei territori in cui operiamo. È stato un anno di risultati significativi che confermano la nostra capacità di coniugare visione industriale e qualità del servizio. Tradizione e innovazione continuano a orientare le nostre scelte per contribuire alla crescita sostenibile del Paese.”

Anche l’Amministratore Delegato, Fabrizio Palermo, nella foto, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando come la crescita e la solida struttura finanziaria rafforzino il posizionamento dell’azienda e permettano di proseguire nel percorso di sviluppo. Palermo ha affermato: “i risultati in crescita conseguiti nel 2024, accompagnati da una solida struttura finanziaria, rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di proseguire il percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti, in particolare nei settori regolati. Tali risultati ci consentono, inoltre, di distribuire un dividendo superiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale, continuando in questo modo a creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder“.

Dividendo e Governance

L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,95 per azione, superiore a quanto previsto dal Piano Industriale, a valere sull’utile di esercizio 2024. Il pagamento del dividendo (cedola n. 26) avverrà a partire dal 25 giugno 2025, con stacco cedola il 23 giugno 2025.

Durante l’Assemblea si è proceduto anche alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2026-2027. Sono stati eletti sindaci effettivi Giampiero Tasco (Presidente), Ines Gandini e Carlo Ravazzin, e sindaci supplenti Roberto Munno e Vito Di Battista. La composizione riflette la volontà degli azionisti, con rappresentanti tratti dalle liste presentate da Roma Capitale (azionista di maggioranza con il 51%), Fincal SpA e un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

Infine, su proposta del socio Suez International SAS, è stato nominato un nuovo Consigliere di Amministrazione, Ferruccio Resta. Resta resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio, prevista con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025.