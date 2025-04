Sogefi, nella foto il presidente esecutivo Monica Mondardini, la società di componentistica per auto del gruppo CIR quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2025. Il periodo si chiude con un quadro contrastato, che vede un lieve calo dei ricavi a fronte di una stabilità della redditività operativa e una drastica riduzione dell’indebitamento, con attenzione agli scenari futuri legati ai dazi.

Ricavi in Lieve Flessione, Margini Stabili o in Aumento

Nei primi tre mesi del 2025, i ricavi di Sogefi si sono attestati a 256 milioni di euro, segnando una flessione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante ciò, l’EBITDA è risultato sostanzialmente stabile a 33,8 milioni di euro (rispetto ai 33,7 milioni del Q1 2024). L’EBITDA margin è persino migliorato, raggiungendo il 13,2% (contro il 12,8% del 2024). Questo aumento della marginalità riflette un miglioramento del margine di contribuzione (salito al 29,6% dei ricavi) grazie a una leggera discesa dei costi delle materie prime, che ha più che compensato l’incremento dei costi energetici.

Un dato molto positivo riguarda gli oneri finanziari, che sono ammontati a soli 2,7 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 5,1 milioni del primo trimestre 2024. Questo risparmio è diretta conseguenza della significativa riduzione dell’indebitamento.

Risultato Netto: Migliora l’Operatività, Ma il Dato Complessivo è Inferiore

Il risultato netto delle attività operative continuative (quelle non cedute) è stato positivo per 9,8 milioni di euro, un miglioramento tangibile rispetto ai 5,6 milioni registrati nel primo trimestre 2024 per le stesse attività. Tuttavia, includendo anche il risultato di competenza di terzi e quello delle attività operative cessate, il risultato netto complessivo del Gruppo nel Q1 2025 si attesta a 9 milioni di euro, inferiore ai 15 milioni del primo trimestre 2024. Questa differenza si spiega con il fatto che nel primo trimestre 2024 era stato incluso un utile netto di 10,4 milioni di euro derivante dalla Filtrazione, la business unit ceduta il 31 maggio 2024.

Indebitamento ai Minimi Termini

Il dato più eclatante del trimestre è la continua e forte riduzione dell’indebitamento netto. A fine marzo 2025, l’indebitamento era pari a soli 43,8 milioni di euro. Si tratta di un calo drastico rispetto ai 235,7 milioni registrati alla stessa data del 2024 e una ulteriore diminuzione rispetto ai 55 milioni di fine dicembre 2024.

Focus sui Nuovi Dazi USA: Rischio Indiretto nei Mesi a Venire

Sogefi ha anche analizzato i potenziali impatti diretti dei nuovi dazi USA sul Gruppo. Viene fatto notare che il settore Air & Cooling ha realizzato nel 2024 un fatturato di 214 milioni di euro nell’area USMCA (USA, Canada, Messico), vendendo componenti prodotte in Canada e Messico principalmente a grandi case automobilistiche come General Motor, Ford e Stellantis. Circa il 45% di queste componenti viene importato dai clienti negli Stati Uniti.

Tuttavia, una stima indica che circa il 70% dei ricavi da componenti esportate in USA sia USMCA compliant e, in base alle previsioni attuali, non soggetto a dazi. Poiché Sogefi non esporta direttamente negli Stati Uniti (lo fanno i suoi clienti) e non produce in USA (quindi non paga dazi su importazioni di materiali negli USA), a breve termine non sono prevedibili impatti diretti significativi derivanti dai nuovi dazi.