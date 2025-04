Una collaborazione virtuosa tra due leader nei rispettivi settori sta dimostrando come sostenibilità e convenienza possano realmente andare di pari passo. Leroy Merlin, leader mondiale nella vendita al dettaglio di prodotti per la casa e il giardinaggio, insieme a Helexia Italia, azienda specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione, ha trasformato la propria rete di negozi in un vero e proprio modello di efficienza energetica.

Una Collaborazione Decennale con Risultati Concreti

Questa partnership strategica è iniziata nel lontano 2012 e, negli anni, ha rivoluzionato la gestione energetica dei punti vendita Leroy Merlin. Il percorso ha portato a risultati concreti in termini di riduzione dei consumi e ottimizzazione delle risorse, confermando l’impegno costante delle due aziende a supporto della transizione energetica.

Il Percorso di Decarbonizzazione di Leroy Merlin

Questo progetto rappresenta un passo fondamentale nel percorso di decarbonizzazione intrapreso da Leroy Merlin e nell’impegno verso una maggiore efficienza energetica. Tale impegno è testimoniato dall’adesione al programma “We Make it Positive” promosso dal Gruppo Adeo, che vede Leroy Merlin affrontare cinque sfide principali per ridurre il proprio impatto ambientale.

Barbara Casartelli, nella foto, Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia, ha sottolineato l’importanza di questa strategia: “In Leroy Merlin, siamo impegnati nella costruzione di un futuro più sostenibile. Il nostro piano di decarbonizzazione, che mira a ridurre le emissioni del 50% entro il 2035, è sostenuto da investimenti mirati e collaborazioni di valore, come quella con Helexia”.

La Tecnologia e i Servizi di Helexia

La scelta di Helexia come partner è stata motivata dalla sua solidità e competenza nella realizzazione di soluzioni energetiche avanzate. Grazie alla tecnologia fotovoltaica e alla capacità di progettare e implementare soluzioni personalizzate, Helexia ha permesso a Leroy Merlin di raggiungere l’obiettivo di coprire una parte significativa del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. Oggi, ben il 77% dell’energia consumata da Leroy Merlin proviene da fonti rinnovabili, con una quota di energia elettrica che raggiunge l’impressionante 95%.

Ma l’intervento di Helexia non si è limitato all’installazione di impianti fotovoltaici. L’azienda ha messo in campo una gamma completa di altri servizi per la gestione energetica, tra cui il controllo dei consumi (elettricità e gas) anche tramite la licenza EMS (un sistema di monitoraggio e ottimizzazione), la supervisione energetica in tempo reale, reportistica periodica, dashboard e KPI personalizzati. Helexia ha garantito e continua a garantire un supporto costante e soluzioni su misura per assicurare risultati concreti e duraturi. Un’ulteriore conferma della fiducia in Helexia sono gli audit energetici condotti su 10 siti italiani Leroy Merlin tra il 2019 e il 2023 per valutare l’efficienza e definire le priorità di intervento.

Sfide Superate e Modello di Investimento Innovativo

La pianificazione e la realizzazione del progetto hanno presentato le loro sfide, in particolare l’integrazione dei nuovi impianti fotovoltaici nelle strutture esistenti senza interrompere le normali attività commerciali e minimizzando il disagio per i clienti.

Barbara Casartelli ha spiegato come sono state affrontate: “Abbiamo investito in un’analisi approfondita e in una pianificazione dettagliata, che ci ha permesso di sviluppare progetti solidi, organizzando i lavori in modo efficiente e senza impatti negativi sull’esperienza d’acquisto”.

La stretta collaborazione tra i team di Leroy Merlin e Helexia è stata fondamentale per il successo, portando all’installazione di ben 24 impianti fotovoltaici sui tetti dei 26 punti vendita esistenti. Il successo di questa iniziativa testimonia come il lavoro sinergico e l’adozione di tecnologie all’avanguardia consentano di raggiungere traguardi ambiziosi.

Un elemento fondamentale di questa partnership è stato il modello di investimento adottato: Helexia ha finanziato direttamente gli interventi, permettendo a Leroy Merlin di beneficiare di un risparmio energetico significativo senza dover affrontare ingenti investimenti iniziali.

Giovanna Licata, Country Director di Helexia Italia, ha commentato il successo: “La collaborazione con Leroy Merlin rappresenta un esempio virtuoso di come la transizione energetica possa essere affrontata in maniera strategica e sostenibile. L’efficienza energetica non è solo una leva per la riduzione dei costi, ma anche un elemento chiave per rafforzare le relazioni con clienti e partner commerciali, migliorando la reputazione aziendale e contribuendo attivamente alla decarbonizzazione del settore retail”.

Il percorso congiunto di Leroy Merlin e Helexia continua, con nuove proposte già avviate per ulteriori interventi di efficientamento energetico, a conferma dell’impegno reciproco a investire in un futuro più sostenibile e responsabile.