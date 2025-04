In Italia, il rischio di povertà tra le persone occupate, anche a tempo pieno, continua a crescere: nel 2024, il 9% degli occupati guadagna meno del 60% del reddito mediano nazionale, al netto dei trasferimenti sociali, un aumento rispetto all’8,7% del 2023. Questo dato è più del doppio rispetto alla Germania, dove la percentuale è del 3,7%. Le statistiche di Eurostat indicano che il 10,2% dei lavoratori di almeno 18 anni, che sono stati occupati per almeno metà anno (sia full time che part time), è a rischio di povertà, in incremento rispetto al 9,9% del 2023.

In Spagna, la percentuale di lavoratori full time in povertà è del 9,6%, mentre in Finlandia si attesta al 2,2%. Per i lavoratori part time, in Italia la percentuale di chi vive in povertà nel 2024 è diminuita dal 16,9% al 15,7%.

La povertà lavorativa in Italia colpisce soprattutto i lavoratori autonomi, con il 17,2% di essi che guadagna meno del 60% del reddito mediano nazionale (rispetto al 15,8% del 2023). Per i dipendenti, la percentuale è aumentata all’8,4%, rispetto all’8,3% precedente. In Germania, la percentuale di occupati over 18 in situazione di povertà è scesa dal 6,6% al 6,5%, mentre in Spagna è diminuita dall’11,3% all’11,2%. Questa condizione colpisce soprattutto i giovani in Italia: tra i 16 e i 29 anni, l’11,8% degli occupati è povero, rispetto al 9,3% nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni.

Il livello di istruzione gioca un ruolo cruciale nella povertà lavorativa. Tra i lavoratori che hanno conseguito solo la scuola dell’obbligo, il tasso di occupati poveri in Italia raggiunge il 18,2% (rispetto al 17,7% del 2023), mentre tra i laureati solo il 4,5% si trova in questa condizione, sebbene questo rappresenti un significativo aumento rispetto al 3,6% del 2023. Si osserva invece un lieve calo della povertà tra gli occupati con diploma, con il 9,1% in difficoltà nel 2024, rispetto al 9,2% dell’anno precedente.