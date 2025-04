(di Patrick Kellenberger, Emerging Market Equities Strategist, Banque Lombard Odier & Cie SA) Sulla scia degli annunci tariffari statunitensi del 2 aprile, le azioni dei mercati emergenti (EM) hanno subito cali significativi, in linea con i titoli statunitensi, per poi riprendersi dopo che il Presidente Trump ha sospeso i dazi su ogni economia tranne la Cina. Con l’impatto economico completo delle tariffe ancora incerto, un dollaro USA in deprezzamento non segnala un ambiente di “risk on”. I principali mercati emergenti, con l’eccezione dell’India, sono ora scambiati a sconto rispetto alle loro valutazioni medie storiche. Rimaniamo neutrali sulle azioni EM.

Reazioni dei Mercati Azionari

Le reazioni iniziali del mercato dopo il 2 aprile hanno visto l’indice MSCI Emerging Markets (MSCI EM) e l’indice MSCI World scendere entrambi fino all’11%. Da quando l’amministrazione statunitense ha ridimensionato le proprie tariffe, escludendo la Cina, l’indice EM ha recuperato terreno ed è ora inferiore del 3%, mentre l’MSCI World rimane in calo del 5% e l’S&P 500 ha perso il 7%. Storicamente, la performance azionaria dei mercati emergenti è stata altamente correlata ai mercati azionari statunitensi. Dal 1990, l’S&P 500 ha registrato 18 cali superiori al 10% con una flessione media del 20%, rispetto a un calo del 21% dell’MSCI EM.

Il Comportamento Anomalo del Dollaro

Tuttavia, i cali azionari statunitensi sono tipicamente accompagnati da un dollaro USA più forte, misurato rispetto al paniere di valute sviluppate del DXY. Tale rafforzamento riflette ordinariamente lo status del dollaro come bene rifugio per i capitali e la preferenza dei capitali internazionali per le attività finanziarie statunitensi in tempi di stress. Non è quanto accaduto dopo il 2 aprile. Da quando il Presidente Trump ha annunciato le tariffe sulle importazioni, il dollaro è diminuito di circa il 6%. Una valuta statunitense più debole suggerirebbe di solito un ambiente di “risk-on”, poiché i flussi di capitale si ampliano spesso a vantaggio delle azioni emergenti. Ma questa volta, le incertezze che circondano l’erratica politica commerciale statunitense riflettono l’avversione al rischio, minando l’appetito per le attività statunitensi come bene rifugio. Le principali valute emergenti, tra cui lo yuan cinese (CNY), il real brasiliano (BRL) e il rand sudafricano (ZAR), si sono tutte indebolite, mentre le valute dei mercati sviluppati, tra cui il franco svizzero (CHF), l’euro (EUR) e il dollaro canadese (CAD) si sono rafforzate rispetto al dollaro USA.

Preoccupazioni sulla Crescita e Deflussi di Capitali

Le preoccupazioni sulla crescita si estendono oltre gli Stati Uniti. I fondamentali economici guidano anche la performance relativa dei prezzi delle attività dei mercati emergenti rispetto a quelli sviluppati, in particolare la differenza nella crescita tra mercati emergenti e sviluppati. Nelle ultime due settimane, le aspettative che le tariffe statunitensi, le quali rallenteranno l’economia globale e mireranno specificamente ai mercati emergenti asiatici, hanno avuto un impatto sui mercati azionari sia statunitensi che emergenti. Ci aspettiamo che il rallentamento della crescita si sentirà in modo particolare nel secondo e terzo trimestre del 2025. Alla luce di queste sfide, le azioni emergenti stanno affrontando deflussii di investitori stranieri, che da inizio anno ammontano a circa 19 miliardi di dollari USA, secondo JP Morgan.

Esposizione Diversa dei Mercati EM alle Tariffe

Non tutti i mercati azionari sono esposti in egual misura alle perturbazioni commerciali. Cinque economie – Cina, India, Taiwan, Corea del Sud e Brasile – rappresentano quasi l’80% della capitalizzazione di mercato dell’indice MSCI EM. Di queste, Taiwan e Corea del Sud sono le più sensibili alle tariffe statunitensi (vedi grafico 1). Le società membri dell’indice MSCI Taiwan derivano il 42% dei loro ricavi dagli Stati Uniti, mentre la cifra comparabile è del 17% per l’indice della Corea del Sud. Al contrario, i membri degli indici di Cina, India e Brasile sono relativamente isolati, con quote maggiori di ricavi domestici. Tuttavia, è probabile che le azioni cinesi siano colpite in modo più significativo attraverso l’impatto indiretto del rallentamento della crescita del PIL domestico, poiché tariffe molto più elevate, un surplus commerciale statunitense maggiore ed effetti secondari delle sue riesportazioni (transshipments) attraverso il Vietnam o il Messico peseranno sull’economia e sugli utili. India e Brasile dovrebbero subire impatti minori sulla loro crescita economica, con il Brasile che probabilmente soffrirà maggiormente per il calo dei prezzi delle materie prime. Inoltre, le tensioni strategiche tra Stati Uniti e Cina sono fondamentali per le economie emergenti.

Pressioni sulle Valutazioni Aziendali

Pressioni sulle valutazioni. L’incertezza commerciale e le aspettative di utili in calo hanno esercitato pressioni sulle valutazioni aziendali. Ad eccezione dell’India, tutte le regioni scambiano a sconto rispetto ai loro rapporti prezzo/utili (P/E) prospettici mediani a 10 anni (vedi grafico 2). Una ripresa di questi mercati dipende da una maggiore certezza commerciale, sia attraverso accordi con gli Stati Uniti, un miglioramento della visibilità sugli utili, o misure di stimolo eccezionali da parte delle autorità cinesi, che in questa fase non ci aspettiamo.

Aspettative e Revisioni sulla Crescita dell’EPS

Le aspettative di crescita del consenso sull’utile per azione (EPS) per il 2025 e il 2026 sono elevate. La crescita del consenso sull’EPS per l’indice MSCI EM è del 14% per il 2025 e del 13% per il 2026. Per la Cina si prevede una crescita del 6% nel 2025 e del 12% nel 2026. Data la bassa visibilità sugli utili, vediamo un alto rischio di revisioni al ribasso man mano che gli indicatori economici si indeboliranno nel secondo e terzo trimestre dell’anno. Una crescita a cifra singola alta per l’indice MSCI EM e a cifra singola bassa per l’MSCI Cina appaiono più realistiche quest’anno, ma dipendono in ultima analisi dagli accordi commerciali e dalle misure di stabilizzazione della Cina. Cina e Brasile hanno registrato i maggiori tagli all’EPS nelle ultime quattro settimane, mentre India e Corea del Sud hanno performato meglio della media.

Potenziale di Opportunità nei Mercati EM

Tuttavia, potrebbero esserci opportunità nei mercati azionari emergenti una volta che l’incertezza si sarà placata. Potenziali cambiamenti strutturali, come un deficit commerciale statunitense inferiore e un’eventuale erosione della fiducia nelle istituzioni statunitensi, potrebbero ridurre la domanda di attività statunitensi e convogliare capitali verso le azioni emergenti. La crescente concorrenza tecnologica cinese e una stabilizzazione del mercato immobiliare cinese, insieme a un miglioramento del sentiment dei consumatori, potrebbero tutti stimolare gli utili e la domanda di azioni emergenti.

La Posizione dell’India

L’India è relativamente isolata dalle tariffe statunitensi e ci aspettiamo che la sua economia acceleri nel 2025, supportata da un rapido calo dell’inflazione, prezzi delle materie prime più bassi, tagli dei tassi di interesse e il dissolvimento del freno dovuto al consolidamento fiscale. Il PIL nominale dell’India potrebbe crescere fino all’11% nel 2025, tuttavia, c’è il rischio che stimoli cinesi eccezionali costringano gli investitori a spostare capitali dall’India, specialmente se le azioni emergenti nel complesso non attrarranno nuovi afflussi.

Neutralità su Cina e Brasile

Posizione neutrale su Cina, Brasile. Vediamo l’economia cinese rallentare e ci aspettiamo che registri una crescita del 4,2% nel 2025, inferiore all’obiettivo governativo del 5%. Le misure di stimolo dovrebbero compensare parte dei danni, ma non possono compensare completamente la prevista contrazione delle esportazioni di beni. Vediamo l’impegno del Presidente Xi Jinping verso il settore privato come una ragione per mantenere un certo ottimismo, anche se un accordo commerciale significativo con gli Stati Uniti richiederà molti mesi.

Taiwan e Corea del Sud: Sensibilità e Prospettive

Taiwan e Corea del Sud sono le più sensibili alle tariffe e al rallentamento globale, ma gran parte di ciò è già riflesso nelle valutazioni dei loro mercati azionari. Entrambi i paesi saranno probabilmente tra i primi a raggiungere un accordo commerciale data l’importanza dei semiconduttori per gli Stati Uniti. Tuttavia, nessuno dei due mercati raggiunge tipicamente il minimo prima che le revisioni sugli utili rallentino, e la continua incertezza riguardo alle tariffe sui semiconduttori rimane una preoccupazione.

La Situazione del Brasile

Il Brasile è ancora in un ciclo di rialzo dei tassi di interesse, e tassi elevati stanno esercitando pressioni sulle valutazioni. Nonostante ciò, una crescita globale più lenta potrebbe consentire alla banca centrale di tagliare i tassi prima. Tuttavia, l’alta quota di titoli finanziari e materie prime nel mercato brasiliano difficilmente registrerà buone performance se aumenteranno le preoccupazioni per una recessione globale.

Conclusione: Sfide e Opportunità per gli EM

In conclusione, mentre le azioni EM affrontano sfide significative dovute alle tensioni commerciali, ai rallentamenti economici e alle pressioni sulle valutazioni, ci sono anche potenziali opportunità di ripresa e crescita. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti ma attenti ai cambiamenti strutturali e ciclici che potrebbero influenzare le dinamiche di mercato.