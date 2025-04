Convergenze, la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia, ha chiuso il primo trimestre 2025 con risultati che segnano una crescita significativa. I ricavi complessivi si sono attestati a 6,9 milioni di euro, registrando un incremento del 15% rispetto ai 6 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2024.

Il Contributo delle Business Unit

Analizzando le performance delle singole aree di business, la BU TLC ha generato ricavi per 2,8 milioni di euro, un dato in linea con il primo trimestre dell’esercizio precedente, confermando il successo nel consolidamento strategico della base clienti. La BU Energia ha mostrato una dinamicità ancora maggiore, con ricavi pari a 4,1 milioni di euro, in crescita del 26,9% rispetto ai 3,2 milioni del primo trimestre 2024. L’aumento del fatturato in questo settore è attribuibile sia all’incremento del costo della materia prima energia sul mercato italiano, che si riflette sui prezzi, sia all’acquisizione di nuovi clienti Convergenze.

Espansione della Rete Proprietaria e Aumento degli Utenti in Fibra

Parallelamente alla crescita dei ricavi, prosegue l’ampliamento dell’infrastruttura proprietaria di Convergenze. Al 31 marzo 2025, la rete in fibra ottica proprietaria ha raggiunto un’estensione complessiva superiore a 12.000 km, segnando un notevole aumento del 21,9% rispetto ai 9.800 km rilevati un anno prima, al 31 marzo 2024. Questo sviluppo tecnologico si riflette anche nel crescente numero di utenti che utilizzano la rete ad alta velocità dell’azienda: a fine marzo, il 52% degli utenti TLC era attivo su rete FTTH e Wi-Fi di proprietà, un miglioramento rispetto al 50% registrato alla fine del primo trimestre 2024.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

L’Amministratore Delegato Rosario Pingaro, nella foto, ha espresso soddisfazione per i risultati e la traiettoria dell’azienda: “I risultati conseguiti nel primo trimestre 2025 rappresentano un segnale incoraggiante e confermano la solidità del nostro modello integrato, capace di coniugare performance economica e sostenibilità. In un contesto in continua evoluzione, la crescita dei ricavi complessivi evidenzia la validità delle scelte strategiche adottate e la capacità di rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato”.

Ha poi aggiunto, ponendo l’accento sui fattori chiave di crescita e sull’impegno della società: “Il contributo significativo della nostra Business Unit Energia è un segnale chiaro della crescente attenzione verso soluzioni efficienti, responsabili e orientate al futuro. Un altro elemento che ci rende particolarmente orgogliosi è l’espansione della rete in fibra ottica, che rappresenta uno dei pilastri della nostra infrastruttura tecnologica e testimonia l’impegno continuo nell’investire sul territorio per offrire servizi sempre più capillari e performanti. Proseguiamo nel nostro percorso con visione e responsabilità, ispirati dai valori che ci guidano come Società Benefit, con l’obiettivo di generare valore condiviso e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.