Il 15 maggio alle ore 17:00, presso la Biblioteca Centrale dei Ragazzi a Roma, in via S. Paolo alla Regola, si terrà la presentazione del nuovo libro di Annalisa Comes: BEATRIX POTTER Un mondo di meraviglie. Sarà presente l’autrice per dialogare con il pubblico.

Non Solo l’Autrice di Peter Coniglio

Le storie di Peter Coniglio e degli altri personaggi creati da Beatrix Potter sono amate in tutto il mondo. Tuttavia, come rivela questo nuovo libro, Beatrix Potter è stata molto di più di una raffinata illustratrice. È stata una ricercatrice pionieristica, una talentosa imprenditrice e un’appassionata allevatrice, ma soprattutto si è fortemente impegnata nella salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio. Ha dedicato sforzi considerevoli alla protezione dell’incantevole regione del Lake District, lasciando alla fine della sua vita (nel 1943) un’eredità cruciale al National Trust: oltre 4.000 acri di terra, 15 fattorie e numerosi cottage, oggi riconosciuti come patrimonio mondiale dell’Unesco. La sua vita, il suo diario e le lettere mostrano inoltre una grande attenzione al mondo femminile.

La Prima Biografia in Italiano: Una Guida da Viaggio

Questa biografia, che si distingue per essere la prima in lingua italiana dedicata a Beatrix Potter, non ha la pretesa di essere un’opera esaustiva. È concepita piuttosto come una sorta di “guida da viaggio“, utile per orientarsi e scoprire nuovi aspetti della vita e delle opere di Potter. Il libro mette in relazione la sua figura con quella di altre donne scrittrici, illustratrici, botaniche e appassionate di natura, impegnate nella cura e nella solidarietà. Tra queste vengono citate Gertrude Jekyll, Marie-Catherine d’Aulnoy, Octavia Hill e Anna Le Moine Gray, “Donne che hanno saputo dire: «la Terra è stata creata per me»”.

L’Evento a Roma e l’Esposizione Dedicata

L’incontro del 15 maggio sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di questa figura complessa e affascinante attraverso le parole dell’autrice. La Biblioteca Centrale dei Ragazzi ospiterà per l’occasione anche un’esposizione di libri di e su Beatrix Potter, offrendo un contesto ideale per immergersi nel suo mondo letterario e personale.

L’Autrice: Annalisa Comes

Annalisa Comes è insegnante e scrittrice, membro associato del Laboratoire LIS (Littératures Imaginaires Sociales) in Francia. Ha lavorato sulla questione di genere nella poesia per l’infanzia ed è parte del collettivo di redazione della rivista Leggendaria. Tra le sue pubblicazioni figurano la biografia di Astrid Lindgren (2017), saggi e raccolte poetiche come L’Afrona (2022) e Il gusto delle parole (2022), oltre a curatele e testi dedicati ad autrici come Marina Cvetaeva. Con Iacobelli ha pubblicato di recente Il diario di viaggio Querciari, l’isola delle donne (2023).