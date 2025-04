Le nozze tra due colossi della musica globale, Universal e Downtown, attraggono l’attenzione dell’Unione Europea. L’antitrust europeo ha avviato un’indagine sui progetti del gigante olandese-statunitense, uno dei tre maggiori attori nel settore discografico internazionale insieme a Sony e Warner, per acquisire l’etichetta indipendente di New York.

Universal, che annovera nel suo roster stelle mondiali come Taylor Swift e Billie Eilish, mira a rafforzare il suo impero, ma Bruxelles frena: l’operazione del valore di 775 milioni di dollari, ha avvertito l’antitrust dell’UE, potrebbe “influenzare significativamente la concorrenza in alcuni segmenti della filiera musicale, dove entrambe le aziende sono attive, in Austria e nei Paesi Bassi, così come in altri Stati membri”.

Il piano prevede la fusione tra Downtown e Virgin, una divisione di Universal, entro la seconda metà dell’anno. Fondata nel 2007 a New York, in diciott’anni Downtown è cresciuta fino a diventare una delle principali etichette indipendenti, vantando oltre 5.000 clienti aziendali e più di quattro milioni di creatori in 145 Paesi.

L’antitrust dell’UE ha deciso di avviare l’istruttoria su richiesta di Vienna e L’Aja: l’operazione, inizialmente notificata solo a livello nazionale alle autorità olandesi a causa del fatturato sotto le soglie stabilite dalle normative comunitarie, dovrà ora passare formalmente per Bruxelles.

Universal è quindi chiamata a notificare l’accordo e attendere il via libera dell’UE prima di poterlo finalizzare. Una decisione accolta con favore da Impala, l’associazione europea delle etichette indipendenti: l’operazione, avvertono, “minaccia seriamente la concorrenza nel mercato musicale”.