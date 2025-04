Napoli si prepara ad accogliere un’importante iniziativa dedicata ai giovani e a temi di grande rilevanza sociale. Martedì 29 aprile alle ore 15, presso la sala del Consiglio comunale di Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Strade di Rinascita’.

Parte del COMICON 2025 e i Temi Chiave

Il progetto è parte integrante del COMICON 2025 – International Pop Culture Festival, l’evento in programma dall’1 al 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. ‘Strade di Rinascita’ si propone di sensibilizzare i giovani su temi fondamentali quali la legalità, la sicurezza stradale e la cultura della donazione degli organi.

Attività al Festival

Durante i quattro giorni del festival, diverse realtà impegnate su questi fronti saranno presenti con uno stand dedicato: la Fondazione Silvia Ruotolo Onlus, il comitato R.I.T.A., l’associazione Giovanna Orefice e il Napoli Bike Festival. Nello stand, esperti del settore, educatori, testimonial e familiari condivideranno storie e informazioni attraverso un programma ricco di workshop, flash mob, mostre interattive e presentazioni di libri.

Un Murale in Memoria delle Vittime

Il progetto culminerà il 2 maggio alle ore 12 con l’inaugurazione del murale ‘Strade di Rinascita’. L’opera, realizzata dall’artista Trisha Palma nell’Area Urban del COMICON, è dedicata alla memoria di Giovanna Orefice, Rita Granata, Sara Romano, Francesco Altamura, Lucia Morra e Domenico Cirillo. Queste giovani vite spezzate dalla violenza stradale diventeranno, attraverso l’arte, simboli di impegno, denuncia e speranza per il futuro.

Gli Interventi alla Conferenza Stampa

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno numerose figure istituzionali e rappresentanti delle associazioni promotrici, a sottolineare l’importanza e la trasversalità del progetto:

Alessandra Clemente , consigliera comunale

, consigliera comunale Nino Simeone , presidente della commissione consiliare Mobilità

, presidente della commissione consiliare Mobilità Pasquale Esposito , presidente della commissione consiliare Legalità

, presidente della commissione consiliare Legalità Luigi Granata , presidente del Comitato R.I.T.A

, presidente del Comitato R.I.T.A Fulvia De Angelo , presidente dell’associazione Giovanna Orefice

, presidente dell’associazione Giovanna Orefice Francesco Clemente , fondazione Silvia Ruotolo

, fondazione Silvia Ruotolo Luca Simeone , Napoli Bike Festival

, Napoli Bike Festival Trisha Palma , artista

, artista Claudio Curcio , presidente di COMICON

, presidente di COMICON Edoardo Cosenza , assessore alla Mobilità del Comune di Napoli

, assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli

L’iniziativa ‘Strade di Rinascita’ si configura come un importante momento di riflessione e sensibilizzazione, sfruttando la vasta risonanza del COMICON per parlare direttamente ai giovani di temi vitali per la sicurezza e la convivenza civile.