Alla chiusura dei primi tre mesi del 2025, Stellantis si posiziona al vertice delle vendite nel segmento delle auto ibride nell’intero mercato UE30, raggiungendo una quota di mercato pari al 15,5%. I protagonisti di questa eccellente performance sono la Fiat Panda e la gamma Peugeot, con i modelli 208, 2008 e 3008, ma tutti i marchi contribuiscono in modo significativo. Inoltre, secondo un comunicato, Stellantis conquista una quota di mercato totale dell’UE30 del 17,3%, in crescita rispetto al 17% del 2024. Questo risultato rappresenta anche il miglior trimestre dal primo trimestre del 2024.

Confermata anche la leadership nelle vendite sul mercato complessivo in Francia, Italia e Portogallo. In Francia, quattro modelli di Stellantis si trovano tra i primi sei, con la Peugeot 208 al primo posto, mentre in Italia l’azienda vanta quattro modelli tra i primi cinque, con la Fiat Panda come l’auto più venduta nel mercato.

Confermata la leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 30,2%, che sale al 31,5% nel segmento dei veicoli elettrici.

“Stiamo lottando per il primo posto in Europa”, ha dichiarato Luca Napolitano, Direttore delle Operazioni Commerciali di Stellantis, “e manteniamo alta la pressione nel segmento B-SUV, dove abbiamo lanciato tre nuovi modelli chiave: Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Inoltre, la nostra decisione di ampliare la gamma di veicoli ibridi, offrendo una scelta più ampia ai clienti e facilitando una transizione graduale verso la propulsione elettrica, ci ha garantito la leadership nel segmento delle vetture ibride.”

“In una prospettiva di medio-lungo termine,” ha aggiunto Napolitano, “è anche degna di nota l’eccellente raccolta ordini di marzo, il miglior mese dell’anno, mentre il nostro portafoglio ordini complessivo alla fine del trimestre ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci mesi. Stellantis opera quindi con una visione strategica che ci porterà a consolidare e migliorare i buoni risultati di questo primo trimestre.”