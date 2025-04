Preflight Mitigator, un riconosciuto fornitore di software per la gestione del rischio nella sicurezza aerea, ha annunciato oggi il suo rebranding ufficiale a RISE SMS. Il nuovo nome riflette l’evoluzione della società da un semplice strumento di valutazione del rischio a una piattaforma Safety Management System (SMS) completa e pronta per il futuro, progettata per elevare gli standard di sicurezza nelle operazioni aeree di ogni dimensione.

Un Passo Significativo e una Visione a Lungo Termine

Questo cambiamento di brand rappresenta un traguardo significativo nella crescita e nella visione a lungo termine dell’azienda. RISE SMS supporta ora l’intero ciclo di vita della gestione della sicurezza: dalle valutazioni alla segnalazione di pericoli, dalle azioni correttive al monitoraggio delle performance e alla promozione della sicurezza. Il nuovo marchio e la piattaforma aggiornata segnalano un rinnovato focus su scalabilità, automazione intelligente e una cultura della sicurezza basata sui dati.

“Questo è più di un semplice cambio di nome”, ha dichiarato Michael Sidler, CEO di RISE SMS. “RISE SMS riflette il nostro impegno nell’aiutare i team dell’aviazione a guidare con chiarezza, semplificare la conformità e gestire in modo proattivo il rischio. Si tratta di mettere le organizzazioni in condizione di costruire sistemi di sicurezza più intelligenti, più connessi che si adattano e crescono con l’evoluzione delle loro operazioni”.

Dallo Strumento alla Piattaforma Completa

Fin dal suo lancio, Preflight Mitigator si è concentrato nel semplificare le valutazioni del rischio in un settore spesso appesantito da fogli di calcolo e processi cartacei. Nel tempo, la piattaforma si è ampliata per includere strumenti per l’assicurazione della sicurezza, la segnalazione di pericoli, la distribuzione di politiche e altro ancora, portando alla necessità di un nome che catturasse le sue pienamente funzionalità e il suo impatto più ampio.

RISE SMS serve ora una clientela diversificata nei settori regolamentati dalla FAA, inclusi FAR Parts 91, 125, 135, 141, 145 e 139. La piattaforma è utilizzata da operatori, team di manutenzione, scuole di volo e autorità aeroportuali per snellire i loro processi di sicurezza e rimanere al passo con i requisiti normativi in evoluzione.

Il Futuro di RISE SMS: Più Intelligente e Connesso

Sebbene la facilità d’uso di base della piattaforma e la conformità alla FAA rimangano invariate, il rebranding introduce una roadmap lungimirante incentrata su insight basati sull’intelligenza artificiale, rilevamento sistemico del rischio e automazione di audit e valutazioni.

I prossimi miglioramenti della piattaforma includeranno:

AI-Powered Risk Assessments : suggerimenti automatici di severità, probabilità e mitigazioni basati su modelli storici e dati contestuali.

: suggerimenti automatici di severità, probabilità e mitigazioni basati su modelli storici e dati contestuali. Smart FRAT Suggestions : analisi delle valutazioni passate per aiutare gli equipaggi a identificare i fattori di rischio in anticipo.

: analisi delle valutazioni passate per aiutare gli equipaggi a identificare i fattori di rischio in anticipo. Audit & Evaluation Automation : riduzione delle attività manuali e garanzia di conformità a ciclo chiuso.

: riduzione delle attività manuali e garanzia di conformità a ciclo chiuso. Data-Driven Recommendations: analisi delle statistiche sulle performance per aiutare i safety manager a dare priorità alle azioni.

“RISE SMS è costruito per la direzione in cui il settore sta andando, non solo per quella in cui è stato”, ha aggiunto Sidler. “Il nostro team sta investendo in strumenti che aiutano gli operatori ad andare oltre la conformità, rendendo la gestione della sicurezza più predittiva, più collaborativa e più efficace”.