Il servizio idrico in Italia sta mostrando segni di miglioramento nei settori delle perdite, delle interruzioni, della potabilità dell’acqua, degli allagamenti e degli sversamenti. Le risorse allocate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale per gli Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (Pniissi), unite a quelle derivanti dalle tariffe idriche, stanno già dando risultati significativi, portando l’Italia a una condizione simile agli altri Paesi europei per quanto riguarda gli investimenti pro capite.

Tuttavia, dopo il 2026, quando l’impulso fornito dal Pnrr sarà esaurito, si stima sia necessario un ulteriore finanziamento annuale compreso tra 1,3 e 2 miliardi di euro per mantenere l’Italia in linea e per avvicinarla ulteriormente ad altri Paesi con dimensioni simili. Queste sono alcune delle conclusioni emerse da un dossier del Servizio Studi della Camera, che si occupa del Servizio Idrico Integrato, e che si basa su dati forniti da Arera, Istat e Utilitatis-Utilitalia.

Il rapporto, citando il Blue Book di Utilitalia, evidenzia che negli ultimi anni gli investimenti sostenuti tramite le tariffe pagate dagli utenti dei servizi idrici hanno raggiunto circa 4 miliardi di euro all’anno. Il Pnrr sta certamente fornendo un impulso significativo, con fondi addizionali di circa 0,7 miliardi di euro all’anno, che si esauriranno nel 2026. Il fabbisogno del settore è stato stimato in almeno 6 miliardi di euro ogni anno.

Di conseguenza, una volta esaurite le risorse del Pnrr, sarà cruciale reperire ulteriori finanziamenti tra 1,3 e 2 miliardi di euro per innalzare gli indici di investimento annuali, al fine di raggiungere i 100 euro per abitante, avvicinandosi così di più alla media degli altri Paesi europei simili a l’Italia.