Lottomatica Group S.p.A. (nella foto, l’a. d. Guglielmo Angelozzi) ha annunciato di aver completato con successo il collocamento di obbligazioni senior secured per un ammontare complessivo di 1.100 milioni di euro. Le nuove obbligazioni avranno una scadenza nel 2031, un tasso di interesse fisso pari al 4,875% e sono state emesse al 100% del loro valore nominale. L’operazione si è rivolta esclusivamente a specifici investitori istituzionali, non essendo soggetta ai requisiti di registrazione negli Stati Uniti e rientrando nelle transazioni offshore. La chiusura definitiva dell’offerta è prevista per il 13 maggio 2025.

L’Obiettivo: Rifinanziare il Debito e Ridurre i Costi

L’obiettivo principale di questa importante emissione obbligazionaria è il rifinanziamento del debito esistente. Lottomatica prevede di utilizzare i proventi per rimborsare integralmente due precedenti emissioni di obbligazioni: una da 565 milioni di euro (con scadenza 2028 e tasso al 7,125%) e una da 500 milioni di euro (Floating Rate, scadenza 2030), coprendo anche gli interessi maturati e i premi di rimborso dovuti. I fondi serviranno inoltre a coprire costi e spese legati a queste operazioni e ad alcune modifiche apportate a una linea di credito revolving esistente.

Grazie a questa strategia di rifinanziamento, la società si aspetta di ottenere un risparmio sulle spese connesse al pagamento degli interessi per circa 23,6 milioni di euro all’anno.

Modifiche alla Linea di Credito Revolving e Upgrade del Rating

In parallelo all’emissione del bond, Lottomatica ha anche confermato di aver stipulato un accordo modificativo per la propria linea di credito revolving esistente. Tale accordo, firmato il 2 aprile 2025 e poi modificato il 23 aprile 2025 (e soggetto al completamento dell’offerta obbligazionaria), prevede un’estensione della scadenza, una riduzione del tasso di interesse e un incremento della disponibilità della linea stessa.

Un’ulteriore notizia positiva annunciata oggi è l’innalzamento del rating della società da parte delle agenzie specializzate: S&P ha elevato il rating da “BB-” a “BB” e Moody’s lo ha portato da “Ba3” a “Ba2”.

Accesso ai Mercati Finanziari e Struttura delle Obbligazioni

Verrà presentata domanda per l’ammissione alla negoziazione delle nuove obbligazioni sul Mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo e per un dual listing sul mercato Euronext Access Milan Professional Segment di Borsa Italiana.

Le obbligazioni, se emesse, saranno garantite da garanzie reali su specifici asset della società. L’accordo che regola le obbligazioni include inoltre una serie di covenant (regole operative) che prevedono alcune limitazioni sulle future attività finanziarie e operative della società, nel rispetto delle prassi di mercato.

L’insieme di queste operazioni finanziarie consolida la struttura del debito di Lottomatica, riducendo i costi e riflettendo una percezione migliorata della solidità creditizia da parte delle agenzie di rating.