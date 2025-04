Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: “Ci sono i presupposti per affrontare argomenti complessi in situazioni difficili, ma lo spirito è quello giusto. C’è una disponibilità da parte loro e da parte nostra nel discutere questioni attuali, che includono non solo i dazi, ma anche la tassazione del digitale e le spese per la difesa”. Questa affermazione è stata rilasciata in merito all’incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent, relativo a un potenziale accordo commerciale con l’Europa.

Aggiungendo, Giorgetti ha affermato: “Potrebbe essere opportuno, come alcuni suggeriscono, considerare un ‘big deal’ tra Europa e Stati Uniti, che prenda in considerazione tutti gli aspetti in discussione e non solo quelli relativi ai dazi”. Riguardo alla possibilità che gli Stati Uniti richiedano all’Europa una politica ‘no China’, il ministro ha risposto: “Sì, ma la questione è complessa, poiché gli aspetti economici non sono gli unici implicati. Ci sono anche riflessi di natura geopolitica; quindi, decisioni economiche portano inevitabilmente a scelte politiche”.

Giorgetti ha inoltre sottolineato che gli incontri con le agenzie di rating sono “andati molto bene. Tre anni fa era necessario dimostrare qualcosa, ora non è più un problema, tanto che le domande sulla sostenibilità del nostro debito non vengono più poste”. Ha anche rilevato che “molti si interrogavano sulla capacità del nuovo governo di rifinanziare il debito in scadenza. Come si può vedere dalle aste dei Btp, questo non è un problema per il governo italiano”.

In merito al decreto sulle bollette, il ministro ha dichiarato: “È stato condiviso anche con loro. Abbiamo fatto quanto era possibile. Accettiamo le critiche ex post, anche se in tanti criticano e pochi ringraziano, ma il governo agisce sempre nell’interesse di cittadini e imprese”. Questa risposta è stata fornita in relazione alle critiche di Confindustria sul decreto, durante i lavori del FMI.

Sulla golden power, Giorgetti ha spiegato: “C’è una legge approvata nel 2022 con il governo Draghi, che ho votato, ed essa prevede che il governo debba valutare l’interesse nazionale, che non coincide con le competenze della BCE o della DG Competition, ma è un concetto di interesse nazionale. Qui negli Stati Uniti ho capito che l’interesse nazionale ha una connotazione piuttosto forte anche in ambito economico. In Italia, invece, abbiamo un’interpretazione dell’interesse nazionale un po’ più flessibile. In questo, invidio gli americani”.