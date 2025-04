Si assiste a una tranquilla rivoluzione nel settore del Testing, Inspection and Certification (TIC) grazie all’introduzione del prodotto di punta di Checkfirst, ScheduleAI. Si tratta di una soluzione di pianificazione automatizzata che trasforma radicalmente il modo in cui opera la pianificazione degli audit.

In una recente implementazione, il pianificatore basato su IA ha completato in soli 12 minuti un’attività che tradizionalmente richiedeva 80 ore di sforzo manuale distribuite su più membri del team. Questa tecnologia innovativa sta già attirando l’attenzione di importanti enti di certificazione che affrontano la pressione di migliorare l’efficienza operativa senza compromettere qualità o conformità.

La Velocità che Abilita il Cambiamento

“Ciò che rende ScheduleAI veramente trasformativo non è solo la velocità – è ciò che quella velocità permette”, afferma il CEO di Checkfirst, Benjamin Lambert. “Analizzando ogni possibile combinazione di variabili, il sistema produce pianificazioni che massimizzano l’efficienza, aumentano l’utilizzo delle risorse interne e riducono significativamente i tempi di viaggio.”

La pianificazione tradizionale degli audit è stata a lungo una sfida logistica, con i pianificatori che gestivano manualmente:

Qualifiche e disponibilità degli auditor

Sedi dei lavori e vincoli di viaggio

Tipi di audit e conformità agli standard

Complessi requisiti normativi

ScheduleAI: L’Intelligenza che Ottimizza

ScheduleAI affronta questa complessità valutando oltre due dozzine di input critici per determinare le assegnazioni e i percorsi di audit ottimali. L’intelligenza del sistema va oltre la semplice pianificazione automatizzata:

Identifica quando gli auditor sono già vicini ad altri incarichi disponibili

Raccomanda audit congiunti per dispiegamenti di team più efficienti

per dispiegamenti di team più efficienti Ottimizza continuamente migliaia di audit

Offre integrazione perfetta con i sistemi CRM ed ERP esistenti

Le aziende che utilizzano ScheduleAI non sono più limitate dall’esperienza di un singolo pianificatore o dalle capacità di un foglio di calcolo. Sia che si integrino con sistemi robusti come Microsoft Dynamics o configurazioni più datate, le API di ScheduleAI si integrano perfettamente nei flussi di lavoro esistenti.

Un Vantaggio Competitivo Strategico

“Mentre il settore Testing, Inspection and Certification affronta una crescente complessità e domanda, le aziende necessitano di soluzioni che facciano di più che semplicemente tenere il passo – necessitano di strumenti che le aiutino a essere un passo avanti“, aggiunge Lambert. “ScheduleAI sta diventando la soluzione di riferimento per i leader che mirano a mettere in sicurezza le loro operazioni contro i cambiamenti futuri.”

Questa tecnologia consente alle aziende del settore Testing, Inspection and Certification di migliorare le loro decisioni intelligenti su scala maggiore che mai, andando oltre la mera automazione. Conferisce loro un vantaggio competitivo mentre il quadro normativo si fa più complesso.