Nel 2024, la Commissione Europea ha intensificato le sue azioni contro le Big Tech. Con l’entrata in vigore degli obblighi previsti dal Digital Markets Act per i giganti digitali designati come gatekeeper nel 2023, la Commissione ha avviato sei istruttorie per sospette violazioni contro Alphabet (società madre di Google), Apple e Meta, oltre a verifiche preliminari su Amazon. Questo è quanto emerge dal rapporto dell’UE sul DMA relativo al 2024, anno in cui è iniziata la piena applicazione di un regolamento che suscitava forti opposizioni già durante l’amministrazione Trump, tanto da diventare un tema di discussione nel quadro delle relazioni UE–USA sui dazi.

Bruxelles ha concentrato le sue attenzioni su alcune pratiche di mercato frequentemente adottate dalle Big Tech, accusate di consolidare monopoli e di minare le regole del mercato unico. In particolare, Meta è stata criticata per il suo modello ‘pay or consent’, che non offrirebbe un’alternativa reale al consenso per l’uso dei dati personali. Apple è sotto esame per aver imposto ostacoli al cambio delle impostazioni predefinite, limitato l’interoperabilità e creato barriere per gli sviluppatori di store alternativi. Alphabet, invece, è stata chiamata a rispondere riguardo a possibili pratiche di favoritismo nei confronti dei propri servizi su Google Search, a danno dei servizi concorrenti.

Le principali aziende del settore hanno fornito all’UE i primi rapporti sulla conformità e sulle tecniche di profilazione dei consumatori. “La Commissione ha esaminato tutte le relazioni ricevute nel 2024 e ha avviato un intenso dialogo regolatorio con i gatekeeper, per incoraggiarli a migliorare le loro soluzioni”, spiega l’esecutivo comunitario. In più occasioni, sono state richieste correzioni e un maggior impegno da parte delle aziende.