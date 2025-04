“Possiamo affermare che ci sono i presupposti per affrontare questioni complesse in momenti difficili, tuttavia l’approccio è quello giusto. C’è una disponibilità da parte loro, così come la nostra nel discutere i temi odierni, i quali non si limitano solamente ai dazi, ma comprendono anche la tassazione del digitale e le spese per la difesa”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a chi gli chiedeva riguardo all’incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent, in vista di un possibile accordo commerciale con l’Europa.

Il decreto sulle bollette è stato condiviso “anche con loro. È stato fatto ciò che era possibile. Le critiche ex post sono legittime e le accettiamo. Molti criticano, pochi ringraziano, ma il governo agisce nel miglior interesse dei cittadini e delle imprese”. Così ha aggiunto il ministro Giancarlo Giorgetti riguardo alle critiche di Confindustria sul decreto bollette, a margine dei lavori del FMI.

Riguardo alla golden power, c’è una “legge approvata nel 2022 dal governo Draghi che io ho sostenuto, la quale stabilisce che il governo deve considerare l’interesse nazionale, un aspetto che non rientra nelle competenze della BCE o della DG Competition, ma è piuttosto l’interesse nazionale. Qui (negli USA) ho percepito che l’interesse nazionale segue un concetto piuttosto assertivo anche in ambito economico. In Italia, abbiamo una visione dell’interesse nazionale un po’ più flessibile. Ammetto che invidio gli americani”, ha commentato il ministro dell’Economia.

Gli incontri con le agenzie di rating sono “andati molto bene, nel senso che tre anni fa dovevamo dimostrare qualcosa, ora abbiamo dimostrato molto, tanto che non ci vengono più poste domande sulla sostenibilità del nostro debito”. Giorgetti ha continuato: “Molti si interrogavano sulla capacità del nuovo governo di rifinanziare l’intero debito in scadenza. Come potete notare dalle aste dei BTP, questo non rappresenta più un problema per il governo italiano”.