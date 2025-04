Il governo sta facendo “buoni progressi” sul Pnrr: è evidente che, dopo il 2026, quando il programma volgerà al termine, “c’è l’opportunità di accelerare le riforme strutturali interne. Il Paese ha un’ampia agenda su cui incoraggiamo a continuare”. Queste le parole di Helge Berger, del Dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale, che ha indicato l’importanza dell’istruzione e della partecipazione al mercato del lavoro come questioni fondamentali.

La revisione al ribasso delle previsioni di crescita per l’Italia è coerente con quella di altri Paesi, ha aggiunto Berger, evidenziando come i dazi e l’incertezza commerciale stiano influenzando negativamente la situazione.

Martedì scorso, il FMI ha pubblicato le nuove proiezioni per l’Italia, rivedendo al ribasso il pil per il 2025 e il 2026, stimandoli rispettivamente a +0,4% (0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio) e +0,8% (-0,1 punti).

L’Europa deve concentrarsi sulla crescita e sulla resilienza: attuare riforme strutturali a livello europeo e nazionale potrebbe sbloccare il potenziale di crescita dell’area. Queste sono le parole di Alfred Kammer, capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, che ha messo in evidenza l’importanza di ridurre le barriere alla mobilità del lavoro e di armonizzare le leggi e i regolamenti come due riforme cruciali da perseguire.

I dazi statunitensi, l’elevata incertezza e le condizioni finanziarie più restrittive stanno indebolendo l’attività economica europea nel 2025, influenzando negativamente l’atteso incremento della domanda nel 2026 e nel 2027, ha sottolineato Kammer, affermando che i rischi per la crescita sono aumentati.

L’inflazione nell’area euro raggiungerà l’obiettivo nella seconda metà del 2025, leggermente prima delle stime precedenti, grazie ai prezzi dell’energia più bassi e a una domanda più contenuta.

La politica monetaria deve rimanere agile e focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi: “raccomandiamo che la BCE riduca” i tassi al “2% questa estate e li mantenga” a quel livello, “salvo nuovi shock”.