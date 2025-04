L’impresa sociale Generazione T annuncia la terza edizione del festival Gen2Gen, quest’anno dedicato all’innovazione sociale. Per farlo invita la cittadinanza, la stampa e le autorità alla conferenza stampa che si terrà presso Palazzo Donini (Sala Fiume) alle ore 12:30 di martedì 6 maggio.

Interventi Istituzionali alla Conferenza Stampa

Interverranno: il Presidente di Generazione T Adriano Bertone, la Presidente di Regione Stefania Proietti o un suo rappresentante, l’Assessora Regionale Simona Meloni, il Consigliere Regionale Cristian Betti, il Sindaco di Piegaro Roberto Fericelli, il Sindaco di Panicale Giulio Cherubini.

Il tema di quest’anno sarà l’innovazione sociale, con un programma ricco di ospiti e di attività che saranno rivelati proprio durante la conferenza.

La Visione del Presidente Adriano Bertone

“Il festival di quest’anno – Gen2Gen – Comunicare l’innovazione sociale – è pensato come un evento di una giornata volto ad accendere una nuova luce sul territorio del lago Trasimeno, che può affermarsi come polo d’innovazione e opportunità destinate alle giovani generazioni, in uno sforzo collettivo di lotta allo spopolamento delle aree interne.” Dichiara Adriano Bertone, Presidente di Generazione T. “Nello specifico, sabato 17 maggio Pietrafitta ospiterà una giornata di conferenze ed incontri divulgativi rivolti alla cittadinanza, nel tentativo di far conoscere la nascente area d’innovazione del Trasimeno, che mette insieme ricerca universitaria e imprese nel creare nuova occupazione. Lo faremo con ospiti di fama nazionale, di ogni età, per promuovere il confronto e lo scambio tra le generazioni attraverso le voci di chi ogni giorno si impegna per il bene comune.”