FAE Technology Gruppo industriale italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana che opera nel settore dell’elettronica (il “Gruppo”), comunica la collaborazione con Vinservice Micro Matic S.r.l., società specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l’erogazione di bevande, finalizzata allo sviluppo di una soluzione tecnologica avanzata per il perfezionamento del dispenser “Next”, torre digitale a valvola per la distribuzione delle bevande, e integrabile con numerose famiglie di prodotto all’interno dell’offerta di Micro Matic.

Dettagli della Collaborazione e Sviluppo della Piattaforma

Nel dettaglio, FAE Technology ha curato ogni fase di attuazione, dallo sviluppo all’ingegnerizzazione fino alla prototipazione e alla realizzazione finale della piattaforma. Questa, modulare e scalabile, è dotata di un’interfaccia uomo-macchina (HMI) con funzione multi-touch, progettata per garantire un’interazione intuitiva con il dispenser. La soluzione perfeziona il dispenser “Next”, introducendo nuove funzionalità smart e ampliando le possibilità di configurazione. Gli step evolutivi sono stati testati in modo congiunto con il team di Vinservice Micro Matic, con sede a Zanica (Bergamo).

La Voce di FAE Technology

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha commentato: «La tecnologia elettronica si conferma un elemento pervasivo in grado di sostenere la digitalizzazione e lo sviluppo di soluzioni smart. Il supporto che abbiamo fornito a Vinservice Micro Matic e il successo del progetto sono un ottimo esempio di come gli asset tecnologici di FAE Technology, uniti alle competenze applicative dei nostri clienti, possano abilitare soluzioni innovative che permettono la trasformazione digitale dei prodotti delle realtà con cui operiamo, incrementando la loro competitività».

«Sono orgoglioso – ha proseguito Lanza – che il frutto di questa partnership nata sul territorio bergamasco permetta, in prospettiva, di supportare una realtà di spicco presente in tutto il mondo come il Gruppo Micro Matic, valorizzando le sinergie e la convergenza di esperienze industriali».

La soluzione tecnologica è integrabile con numerose famiglie di prodotto per differenti casi d’uso, a supporto dell’offerta di Micro Matic, realtà industriale leader a livello globale nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di spillatura per bevande e componenti, di cui Vinservice Micro Matic fa parte. Il dispositivo consentirà al Gruppo di ampliare la gamma di prodotti offerti, confermando la leadership di Micro Matic nel settore dello smart beverage.

Micro Matic: Un Leader Globale nel Dispensing

Il Gruppo dispone di 11 siti di produzione e 24 uffici in 16 nazioni, presenta clienti in oltre 125 Paesi e impiega più di 1600 persone, realizzando un fatturato di quasi 340 milioni di euro. La sede centrale si trova a Odense, in Danimarca, e dal 2023 il Gruppo Disptek – inclusi DSI e le aziende Vinservice, Taprite e Disptek UK – è entrato a far parte di Micro Matic, ampliando le opportunità e le competenze del Gruppo nel settore della spillatura delle bevande.

La Strategia Digitale di Micro Matic

Giulio Guadalupi, Amministratore Delegato di Vinservice Micro Matic, ha dichiarato: «Il Gruppo Micro Matic ha sempre posto l’innovazione tecnologica al centro della propria strategia, riconoscendo l’evoluzione delle esigenze di mercato e la crescente domanda di soluzioni smart per il mondo del dispensing. Per questo motivo, abbiamo sviluppato un’area dedicata alle soluzioni digitali definita Digipath, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti strumenti sempre più efficienti, connessi e sostenibili. Con la clientela si sta instaurando un rapporto costruttivo che ci permette di reagire a differenti opportunità di business con soluzioni dove evolviamo i nostri prodotti in chiave IoT».

«In questo percorso – ha aggiunto Guadalupi –, abbiamo trovato in FAE Technology un partner strategico e affidabile con il quale condividiamo la visione di un’innovazione orientata al valore e alla qualità. Siamo in fase di rilascio della piattaforma SNV, dalla quale abbiamo lanciato già le prime due linee prodotto, che aiuteranno il consumatore ad interagire con l’impianto di spillatura anche in modo autonomo. Abbiamo piani di crescita importanti a due cifre per il gruppo, anche grazie alle tecnologie messe a punto con FAE Technology».

Tempistiche e Prospettive Future

La consegna delle prime unità destinate al mercato è prevista nel corso del 2025 mentre la fase di crescita della capacità produttiva si svilupperà durante il prossimo triennio. In questo arco di tempo, l’impiego della piattaforma verrà ampliato in modo costante sulle diverse linee di prodotto del Gruppo, per un crescente numero di clienti di Micro Matic pronti ad impiegare soluzioni smart.