Euronext ha annunciato il lancio del Prospetto comune europeo, un modello standardizzato per le emissioni azionarie che rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore integrazione dei mercati dei capitali in Europa.

La notizia proviene da un comunicato della società che gestisce le Borse di Milano, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Oslo, nel quale si evidenzia che questa iniziativa dimostra l’impegno a lungo termine di Euronext per ridurre la frammentazione normativa, aumentare la trasparenza e promuovere gli investimenti transfrontalieri in Europa.

Per rinforzare la competitività e l’innovazione a lungo termine in Europa, è essenziale migliorare l’accesso ai mercati dei capitali. L’implementazione completa del Listing Act, che ha come obiettivo la semplificazione delle regole europee per la quotazione, è prevista per giugno 2026. Nel frattempo, Euronext sottolinea l’urgenza di stimolare l’attività di IPO in Europa per mantenere la competitività globale.

Il Prospetto comune europeo è progettato per accelerare l’integrazione dei mercati dei capitali e stimolare le quotazioni in tutta l’Unione Europea. Questo modello standardizzato facilita l’accesso ai mercati dei capitali europei, offrendo un formato semplice da usare per garantire la comparabilità delle informazioni e promuovere gli investimenti transfrontalieri. È pienamente conforme alla normativa dell’Unione Europea e pronto ad adattarsi al Listing Act, ed è già disponibile per le quotazioni azionarie in tutte le sedi di Euronext.