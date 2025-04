Il primo trimestre dell’anno si chiude con un quadro sostanzialmente stabile per l’anagrafe delle imprese italiane. Il periodo gennaio-marzo 2024, tradizionalmente segnato da una stagionalità negativa dovuta al consolidamento delle chiusure di fine anno, ha registrato un saldo tra aperture e cessazioni di -3.061 imprese. Questo dato si traduce in un tasso di variazione dello stock pari a -0,05%, posizionandosi come il terzo risultato meno negativo degli ultimi dieci anni per questo specifico trimestre.

Rispetto allo stesso periodo del 2023, quando il saldo era stato di -10.951 unità, si osserva dunque un netto miglioramento nella dinamica della nati-mortalità imprenditoriale, un segnale positivo pur all’interno di un saldo ancora in terreno negativo.

La Doppia Velocità del Sistema Imprenditoriale

Questo equilibrio apparentemente statico nasconde in realtà un sistema che, come evidenziato dall’analisi Unioncamere e InfoCamere, opera a doppia velocità. Le società di capitali si confermano il motore di crescita, registrando una forte espansione con un saldo positivo di +13.358 unità, pari a un tasso di variazione del +0,7%. Sono l’unica forma giuridica a chiudere il trimestre in attivo.

Parallelamente, continuano a mostrare segni di contrazione le altre tipologie d’impresa: le imprese individuali perdono -11.597 unità, le società di persone segnano un -4.316, e le altre forme (prevalentemente cooperative) un -506.

Geografia delle Imprese: Il Centro Controcorrente

Guardando alla distribuzione territoriale, emerge un dato interessante: il Centro Italia è l’unica macro-ripartizione a concludere il trimestre con un saldo attivo, aggiungendo +422 imprese al suo stock. A trainare questa performance è in modo determinante il Lazio, che da solo contribuisce con un saldo positivo di +1.657 imprese. Le altre aree geografiche del Paese rimangono in terreno negativo, sebbene con tassi di contrazione meno marcati rispetto all’anno precedente, suggerendo un miglioramento generalizzato pur senza raggiungere l’equilibrio o la crescita.

I Settori: Il Trionfo dei Servizi e la Crisi dei Tradizionali

L’analisi settoriale dipinge un quadro contrastato. Il dato più incoraggiante proviene dai servizi professionali, scientifici e tecnici, che segnano un saldo robusto di +2.795 imprese, con un tasso di variazione relativo dell’+1,10%. Questo risultato consolida una tendenza di fondo che premia le attività caratterizzate da un alto contenuto intellettuale e consulenziale, riflettendo forse i mutamenti strutturali dell’economia.

Di contro, prosegue la flessione nei comparti tradizionali che per lungo tempo hanno rappresentato l’ossatura del tessuto imprenditoriale italiano. Il commercio registra una perdita significativa di -7.627 imprese (-0,56% dello stock), seguito dall’agricoltura con -5.809 imprese (-0,84%) e dalla manifattura con -2.747 imprese (-0,55%). Questi settori, più esposti a dinamiche competitive globali e cambiamenti strutturali, mostrano ancora difficoltà nel mantenere il passo.

In sintesi, il primo trimestre 2024, pur mostrando un saldo quasi piatto a livello nazionale e un miglioramento rispetto all’anno scorso, rivela movimenti sotterranei significativi: una forte vitalità nelle forme societarie più strutturate e nei settori ad alta specializzazione, a fronte di una persistente sofferenza nelle imprese individuali e nei comparti economici più legati alla tradizione.