La direttrice generale della prossima conferenza ONU sul Clima, che si svolgerà a Belem, in Brasile, Ana Toni, ha avvertito l’Unione Europea riguardo ad un possibile arretramento nelle politiche climatiche. In un’intervista rilasciata all’agenzia France Presse a Parigi, Toni ha sottolineato l’importanza per l’UE di mantenere il ruolo di leadership nel dibattito attuale sul clima, specialmente considerando l’attuale scenario geopolitico.

Secondo la direttrice, indebolire l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, come suggerito dalla Commissione Europea, sarebbe estremamente deludente. Ha indicato che anche un piano di tagli significativi previsto per il 2035 sarebbe insufficiente. Toni ha affermato: “L’UE deve mostrare l’esempio. Se non lo fa, non possiamo poi rimanere delusi se i paesi in via di sviluppo, come India o Cina, decidono di rivedere al ribasso le proprie ambizioni”.

Queste affermazioni mettono in luce la responsabilità che l’Unione Europea ha nei confronti della comunità internazionale e dei paesi che aspirano a sviluppare politiche climatiche sostenibili. La leadership europea è cruciale non solo per raggiungere gli obiettivi climatici, ma anche per incentivare altre nazioni a seguire un percorso simile.