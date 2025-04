La Cina ha introdotto alcune esenzioni tariffarie sull’importazione di beni dagli Stati Uniti e sta valutando, tramite il ministero del Commercio, la possibilità di eliminare ulteriori dazi attualmente fissati al 125%, come parte delle misure di supporto per le aziende danneggiate dalla guerra commerciale avviata da Donald Trump.

Michael Hart, presidente della Camera di Commercio Americana in Cina, ha dichiarato che l’importazione di prodotti sanitari è ora oggetto di revisione per potenziali esenzioni, secondo quanto riportato dal Financial Times. Alcune aziende nei settori dell’aviazione e dei prodotti chimici industriali hanno segnalato che determinati articoli hanno ottenuto la sospensione dei dazi, mentre i media locali hanno riferito di misure analoghe riguardanti alcuni microchip.

Il ministero del Commercio cinese considera “essenziale” il rafforzamento della strategia in relazione a possibili “scenari estremi”, in questo contesto di conflitto commerciale con gli Stati Uniti. È fondamentale, come sottolineato in una nota ufficiale, potenziare sia l’analisi degli esiti sia quella delle situazioni di crisi, mantenendo un forte focus sulla prevenzione e sul disinnesco dei rischi commerciali.

La Cina intende anche promuovere il sostegno all’economia e opporsi alle “intimidazioni unilaterali” nel commercio internazionale, disturbato dalle politiche tariffarie di Trump. Questa linea è emersa in occasione della riunione del Politburo, svoltasi sotto la direzione del presidente Xi Jinping, convocata “per analizzare e studiare l’attuale situazione economica e le dinamiche economiche in corso”. Il principale organo decisionale del Partito Comunista Cinese ha stabilito che la Cina dovrebbe “sviluppare attivamente il consumo di servizi e rafforzare il ruolo della spesa dei consumatori nel sostenere la crescita economica”, come riportato dall’agenzia di stampa statale Xinhua.