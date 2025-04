Oltre 60 imprese associate a CNA saranno protagoniste del Business Forum Italia-Arabia Saudita in programma martedì 29 aprile a Milano, promosso dalla Confederazione e dalla Federazione della Camere di commercio saudite e che si inserisce nel processo di rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due paesi. L’appuntamento fa seguito alla firma del protocollo d’intesa tra CNA e la Federazione delle Camere di commercio saudite l’anno scorso, all’incontro a Roma tra il ministro dell’economia e della pianificazione, Faisal Alibrahim, con il vertice della Confederazione e alla successiva missione di CNA a Riyadh del novembre 2024.

La Delegazione Saudita e le Eccellenze Italiane

La delegazione saudita sarà guidata da Kamel Al-Munajjed e sarà composta da circa 100 persone tra rappresentanti del governo, delle autorità e del sistema produttivo. “L’Italia è un naturale partner – ha dichiarato – Kamel Al-Munajjed – gli italiani esprimono eccellenze nel design, nell’ingegneria, nella manifattura e nella cultura. E condividono con noi un radicato e profondo valore verso l’artigianato e le tradizioni“.

La Strategia di CNA per l’Internazionalizzazione

“Questa iniziativa – commenta il Presidente CNA Dario Costantini (nella foto) – rientra nella strategia della Confederazione di sostenere le piccole imprese nell’internazionalizzazione e contribuire ad aprire nuovi mercati per il Made in Italy. L’Arabia Saudita è un partner strategico – prosegue Costantini – è molto interessato non solo a rafforzare le relazioni commerciali ma a importare e sviluppare il modello italiano della piccola impresa“.